Wolff: "Kural değişikliğine karşı çıkan takımlar sadece poz kesiyorlar"

Ferrari ve Red Bull'un başını çektiği bazı takımlar, FIA'nın gelecek yıl için teknik düzenlemelerde yapmayı planladığı revizyonların ölçeğinden memnun değil.

Bu takımlar özellikle taban kenarlarının 25 mm yükseltilmesinin ve difüzör boğazının kaldırılmasından mutsuzlar, nitekim bu onları 2023 araçlarının gelişim eğrilerini yeniden düşünmek zorunda bırakacak -bu, pahalı ve yıkıcı olabilecek bir şey.

FIA'nın revizyona gitme isteğinin sebebi, dalgalanma sorununun bir güvenlik sorununa dönüştüğüne yönelik iddiaların artması, ancak takımlar sorunun yavaş yavaş kontrol altına alındığında ısrarcı.

Bir noktada uzlaşmak isteyen takımlar FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem'e kulis yaparken, FIA'nın potansiyel olarak bir Ferrari vetosu veya yasal süreçlere kadar gidebilecek resmi bir meydan okumayla karşı karşıya kalabileceği yönünde dedikodular da mevcut.

Ancak revizyon fikrini destekleyen Wolff, meselelerin yasal hale gelmesinden bahsetmenin sadece poz kesmek olduğunu düşünmekte.

Wolff, "Medyada [kural değişikliğinin] konuyla alakalı olmadığını, büyük bir değişiklik olmayacağını okudum, peki neden [FIA'yı] yasal süreçlere gitmekle tehdit ediyorlar?"

"Hiçbir takım FIA'ya karşı asla yasal süreç başlatmayacak, bu bir. Ayrıca, güvenlik gerekçesiyle bir şeyler uygulamaya karar verecek olan taraf FIA. Takımlar yalnızca poz kesiyorlar." dedi.

En önemli şeyin pilotların güvenlik endişelerinin giderilmesini sağlamak olduğunu düşünen Wolff, takımların konuyla ilgili ne istediğinin önemsiz olduğunu söylüyor.

Wolff, "Bence işler her zamanki gibi devam ediyor. Araçların doğasında bir sorun var, ancak Fransa, Avusturya ve Silverstone'da bu sorunla karşılaşmadık, nitekim yılın en düz ve pürüzsüz pistlerinde yarışıyoruz. Ancak sorun ortadan kalkmadı."

Nyck de Vries, Test and Reserve Driver, Mercedes AMG, analyses data with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images