Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor

Robert Kubica uzun bir aranın ardından bu yıl spora dönmüş ancak beklentilerin çok altında kalınca spordan ayrılmıştı.

Kubica’nın şimdi Haas veya Racing Point’in yedek/test pilotu olmadı ve aynı zamanda DTM’de yarışması bekleniyor.

Wolff’a göre Kubica yarış pilotu veya farklı bir rolle spora dönebilir.

Geçen yıl Kubica’nın iyi performans sergilemesi halinde büyük takımların dikkatini çekebileceğini söyleyen Wolff, “Formula 1 dünyasına döndüğü zaman çok mutlu oldum ve şimdi gitmesi üzücü.”

“Robert'ın dünyamızda kalacağını ama farklı bir role sahip olacağını düşünüyorum. DTM’de yarışıp Formula 1’de yedek pilot olabilir.”

“Robert ile neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Ayrılabilir ve sonra geri gelebilir. O kesinlikle akıllı bir adam.”

“O tamamen talihsiz kazası olmasaydı, şimdi dünya şampiyonu olabilirdi.“ dedi.