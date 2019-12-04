Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor

paylaşım
yorumlar
Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor
4 Ara 2019 15:15

Mercedes takımı patronu Toto Wolff'a göre Robert Kubica gelecekte yeniden Formula 1’e dönebilir.

Robert Kubica uzun bir aranın ardından bu yıl spora dönmüş ancak beklentilerin çok altında kalınca spordan ayrılmıştı.

Kubica’nın şimdi Haas veya Racing Point’in yedek/test pilotu olmadı ve aynı zamanda DTM’de yarışması bekleniyor.

Wolff’a göre Kubica yarış pilotu veya farklı bir rolle spora dönebilir.

Geçen yıl Kubica’nın iyi performans sergilemesi halinde büyük takımların dikkatini çekebileceğini söyleyen Wolff, “Formula 1 dünyasına döndüğü zaman çok mutlu oldum ve şimdi gitmesi üzücü.”

“Robert'ın dünyamızda kalacağını ama farklı bir role sahip olacağını düşünüyorum. DTM’de yarışıp Formula 1’de yedek pilot olabilir.”

“Robert ile neler olabileceğini asla bilemezsiniz. Ayrılabilir ve sonra geri gelebilir. O kesinlikle akıllı bir adam.”

“O tamamen talihsiz kazası olmasaydı, şimdi dünya şampiyonu olabilirdi.“ dedi.

Sonraki haber
Leclerc, Abu Dhabi testinde kaza yaptı!

Önceki haber

Leclerc, Abu Dhabi testinde kaza yaptı!

Sonraki haber

Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı

Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Çar 4 Ara
Cum 29 Kas
FP2
Çar 4 Ara
Cum 29 Kas
FP3
Çar 4 Ara
Cmt 30 Kas
Q1
Çar 4 Ara
Cmt 30 Kas
Yarış
Çar 4 Ara
Paz 1 Ara
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı

20dk
2
Formula 1

Leclerc, Abu Dhabi testinde kaza yaptı!

1s
3
Formula 1

Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor

30dk
4
Formula 1

“Schumacher performansını geliştirmek zorunda”

2s
5
Formula 1

Brundle: “Alonso, McLaren yerine Renault ile F1’e dönebilir”

3s

Son Videolar

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

Son Haberler

Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı
F1

Abu Dhabi testi: Russell ikinci günün lideri oldu, Leclerc kaza yaptı

Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor
F1

Wolff, Kubica'nın geri dönebileceğini düşünüyor

Leclerc, Abu Dhabi testinde kaza yaptı!
F1

Leclerc, Abu Dhabi testinde kaza yaptı!

“Schumacher performansını geliştirmek zorunda”
F1

“Schumacher performansını geliştirmek zorunda”

Brundle: “Alonso, McLaren yerine Renault ile F1’e dönebilir”
F1

Brundle: “Alonso, McLaren yerine Renault ile F1’e dönebilir”

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.