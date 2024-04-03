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Formula 1 Japonya GP

Wolff: “Kritik anlarda yavaş kalıyoruz”

Toto Wolff, son yarışlarda edindikleri deneyimleri bu hafta sonu kullanmalarını umuyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes bu yıl şimdiye kadar beklentileri pek karşılayamadı ve Melbourne’de iki araçla birden yarış dışı kaldı.

Mercedes takım Toto Wolff yaklaşan Japonya Grand Prix'si öncesinde takımın karşılaşacağı zorluklar hakkında konuştu.

Karar değişikliğiyle bu hafta sonu Japonya’ya uçan Wolff, “Avustralya'da geçirdiğimiz zorlu hafta sonunun ardından bu hafta Japonya'da pistlere geri dönmek harika.”

“Melbourne'deki yarıştan sonra W15'in dengesini geliştirmeye odaklandık.”

“Araç zaman zaman yüksek hız gösteriyor fakat sezonun ilk üç yarışında kritik anlarda bunu yapmasını sağlamak bizim için zor oldu.”

“Suzuka'da, hızlı ve yavaş virajların kombinasyonu ve rakım farkıyla, bu yıl yaşadığımızdan çok farklı bir mücadele yaşayacağız.”

“Dolayısıyla bu, Avustralya yarışımı analiz ettikten sonra edindiğimiz bilgileri kullanmak için iyi bir fırsat.”

“Bu sezon Japonya'ya her zamankinden biraz daha erken gidiyoruz. Büyük bir etki yaratması pek olası olmasa da, farklı bir mevsimin pisti nasıl etkileyeceğini anlamak önemli olacak.”

“Değişmeyecek olan tek şey Japon taraftarların inanılmaz desteği. Suzuka'daki atmosfer her zaman harikadır ve eminim bu sefer de aynı olacaktır."

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