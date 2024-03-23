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Formula 1 Avustralya GP

Wolff: "Kötü geçen sıralama için bir mazeretimiz yok"

Toto Wolff, Mercedes'in Avustralya Grand Prix sıralamasındaki kötü performansı için hiçbir mazereti olmadığını söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Sam Bloxham / Motorsport Images

Üçüncü antrenman seansında Lewis Hamilton, lider Charles Leclerc'in yalnızca 0.1 gerisindeydi ve George Russell da hemen arkasındaydı, bu da Mercedes'in Albert Park'ta pole pozisyonu için mücadele edebileceği umudunu veriyordu.

Ancak sıralama turlarında Hamilton Q2'de yarış dışı kaldı ve kendisi 2010'dan bu yana en kötü Melbourne startını alacak. Russell Red BullFerrari ve McLaren araçlarının arkasında 7. sırayı aldı.

Günün ardından Wolff, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bu pek iç açıcı değil çünkü üçüncü antrenman seansında hızlıydık."

"Koşullar biraz farklıydı ama herhangi bir mazeretimiz yok, zor bir aracımız var."

"Bunu uzun zamandır söylediğim için kendime ne kadar kızsam da, üzerinde çalışmaya ve daha iyi olmaya çalışmaya devam edeceğiz."

"Bulunduğumuz yerde olmamız denemediğimiz için değil ama yeterince iyi değiliz."

"Kısa vadede Red Bull'a yaklaşmak bir yanılsama ama yine de bu araçta daha fazlası olduğuna inanmak zorundayım. Üçüncü antrenman seansındaki performansı görüyorsunuz, W15 kötü bir araç değil." dedi.

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