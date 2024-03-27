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Formula 1 Avustralya GP

Koltuk için dört aday belirleyen Wolff: "Her şey Verstappen'in kararına bağlı"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'dan boşalan koltuk için dört sürücüyle ilgilendiklerini açıkladı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Red Bull Content Pool

Mercedes, Lewis Hamiltondan boşalacak 2025 koltuğu için potansiyel adayları düşünmeye çoktan başladı.

Fox Sports Avustralya'ya konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, toplamda dört aday belirlediklerini dile getirdi.

Son dünya şampiyonu Max Verstappen'in ilk tercih olup olmadığı sorusuna Toto şöyle yanıt verdi: "Evet öyle. Performansına bir bakın! Yine de diğer adayları da göz ardı etmek istemiyorum."

"Her şeyden önce kendimize araçla neler yapabileceğimizi sormalıyız. Ondan sonra ikinci sürücüyü seçmek daha kolay olacak çünkü zaten dünya şampiyonu olma potansiyeline sahip George Russell'a sahibiz."

"Takımın çözmesi gereken asıl sorun, harika bir sürücü getirerek sihirli bir çözüm aramak yerine aracı düzeltmek."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Lewis'in kararını çok çabuk vermesi bizi şaşırttı fakat acele etmeyeceğim. İlk üç takım arasında boş koltuğu olan tek takım biziz. Eğer öyle olursa -erken karar verirsek- ve Max [Red Bull'dan] ayrılmaya karar verirse, onun için boş koltuğumuz olmayacak."

"Genç bir süper yetenekten daha yaşlı ve çok deneyimli bir sürücüye kadar bizim için gerçekten ilginç seçenekler var"

"Ancak önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç ay içinde karar vermeyeceğiz çünkü sürücü piyasasını izlemeye devam etmek istiyorum."

Toto Wolff genç yetenekten kastının Mercedes'in genç yeteneği Kimi Antonelli olduğunu açıkladı.

"Dediğim gibi, pek çok şey Max'in kararına bağlı olacak. Fakat elimizde genç ve gelecek vaat eden bir çocuk var. Üzerinde fazladan baskı kurmak istemiyorum ama en iyilerden biri olma potansiyeline sahip gibi görünüyor."

"Yine de acele edip, 17 yaşında Formula 1 aracının direksiyonuna oturtmak istemiyoruz. Onun için yararlanabileceğimiz birkaç seçeneğimiz daha var.

"Elbette piyasada çok ilginç bir seçenek olan Fernando Alonso ve çok iyi bir sürücü olan Carlos Sainz var. Bir seçimle karşı karşıyayız ve bu kolay bir seçim değil!"

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Kemal Şengül
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