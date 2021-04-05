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Wolff: ‘’Kimse Hamilton ve Rosberg’in düşman olacağını öngörmedi’’

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Toto Wolff, Mercedes’in, Lewis Hamilton ve Nico Rosberg arasındaki düşmanlığı öngörmediğini ve aralarında Mercedes'in farkında olmadığı eski olaylar olduğunu söyledi.

Wolff: ‘’Kimse Hamilton ve Rosberg’in düşman olacağını öngörmedi’’

Kartingde takım arkadaşlığı yapan Hamilton ve Rosberg, 2013-2016 yılları arasında Mercedes’te birlikte yarıştılar ve 2016 yılında Formula 1 dünya şampiyonluğu için baş başa giden bir mücadele verdiler.

Bu şampiyona mücadelesinde, iki sürücü arasında oldukça gergin anlar yaşandı ve bu gergin anlara 2014 Belçika Grand Prix’si ile 2016 İspanya Grand Prix’sinde pist üstünde yaşadıkları çarpışmalar da dahildi.

2016’da Hamilton’u yenerek dünya şampiyonu olan Rosberg, sonrasında Formula 1’den ayrılacağını duyurdu ve Mercedes, Alman pilotun yerine Valtteri Bottas’la anlaşma imzaladı.

Jake Humphrey’nin High Performance Podcast’inde konuşan Mercedes takım patronu Wolff, Hamilton ve Rosberg’ arasındaki rekabetten bahsetti.

‘’[Bu rekabetin] ikisinden de en iyiyi çıkardığına emin değilim çünkü çok negatifti ancak yine de takım oyuncusu olmanız gerekir.’’

‘’Eğer, toplantı odasında iki sürücünüzün düşman olmasından kaynaklı bir gerginlik varsa, bu odanın enerjisi düşürecektir. Bu asla, tekrar izin vereceğim bir şey değil.’’

Wolff, Hamilton ve Rosberg arasındaki ilişkinin ne kadar gergin olduğunu ve Mercedes’in farkında olmadığı eski olaylar olduğunu da ekledi.

‘’Bunu değiştiremedim çünkü sürücüler ben gelmeden önce işe alınmıştı.’’

‘’Kimse ikisinin arasındaki dinamiğin nasıl olduğunu düşünmemişti. Geçmişleri nasıldı? İkisinin arasında bizim bilmediğimiz, eski olaylar vardı, hiçbir zaman da bilemeyeceğiz.’’

‘’Bu yüzden, sürücülerin birbirleriyle nasıl çalıştığına, bir başarısızlık durumunda neler olduğuna bakıyoruz.’’

‘’Eğer varsa, ikisinin arasındaki rahatsızlığı kabul ediyoruz ancak yine de takımın pozitif dinamiğini korumaya çalışıyoruz.’’

Wolff yine de iki sürücünün de, takım sonucuna önem verdiği pozitif bir ortam yaratmaya çalışmış.

‘’Bu çok zordu, çünkü takıma ve Formula 1'e yeni gelmiştim, Nico’yla Lewis ise uzun süredir spordaydı.’’

‘’Ancak yine de, onların takıma saygı duyacağı bir ortam oluşturmayı başardım, bazen fazla katı şekilde davrandım ve bizi hayal kırıklığına uğratamayacaklarını anladılar. Mercedes’i hayal kırıklığına uğratamazlardı.’’

‘’2014 yılındaki olaylarda, bazı bencil davranışlar gördüm. Onlara, bir daha takımın diğer aracının yanına yaklaştıklarında, Mercedes’i hatırlamalarını söyledim. Takımdakileri düşünmelerini, Mercedes’in CEO’su Dieter Zetsche’yi düşünmelerini söyledim. 'Bu söylediklerim, davranış şekillerinizi değiştirmeli. Takım arkadaşınızı duvara sıkıştırmayacaksınız.' [dedim].’’

‘’Her zaman, açık şekilde eğer tüm bunlar sürekli olarak devam ederse, herhangi birini evde bırakmaktan korkmayacağımı söyledim."

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Editör Betim Aker

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