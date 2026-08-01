Wolff, Antonelli'nin kişiliğini değerlendirdi: “Sağlam bir aile terbiyesi ve eğitimi var”

Formula 1'de 2026 sezonunun ilk 11 yarışında elde ettiği 6 galibiyet ve 3 podyumla şampiyona liderliğini açık farkla elinde tutan Kimi Antonelli, kulislerin en çok konuşulan ismi olmaya devam ediyor. En yakın rakibi Lewis Hamilton’ın 50 puan önünde zirvede yer alan genç pilot, sadece hızıyla değil pist dışındaki tavırlarıyla da saygı görüyor.

Toto Wolff, RacingNews365’e verdiği özel röportajda İtalyan pilotun bu yaklaşımını değerlendirdi. F1 geçmişindeki yaygın bir inanışı karşısına alan Wolff, Antonelli'nin başarısının ardındaki insani tarafa vurgu yaptı.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Geçmişte sporda başarılı olmak için sert bir karaktere bürünmek gerektiğine dair hâkim bir görüş olduğunu belirten Toto Wolff, düşüncelerini şu sözlerle aktardı: "Herkes hızlı bir pilotu sever. Ancak bu hızlı pilot aynı zamanda iyi bir insansa, takımı destekliyor ve ağzından asla kötü bir söz çıkmıyorsa, bu takım için adeta bir piyangodur.”

“Geçmişte Formula 1'de kazanmak için acımasız, fırsatçı ve tırnak içinde kötü adam olmanız gerektiğine dair genel bir kanı vardı.”

“Kimi’nin hiç de öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum. O tamamen diğerlerinden daha hızlı sürmeye ve aynı zamanda iyi davranışlar sergilemeye odaklı."

F1’de geçirdiği ikinci sezonunda şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen 19 yaşındaki pilotun karakterinin gelecekte değişip değişmeyeceği sorusuna da yanıt veren Wolff, Antonelli ailesinin yetiştirme tarzına dikkat çekti: "Üç yıl sonra ne olacağını bilemeyiz ama Kimi'nin değişeceğini sanmıyorum.”

“Çünkü gerçekten çok sağlam bir aile terbiyesi ve eğitimi var.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Karting günlerinde yarışından hemen sonraki pazartesi sabahı ailesi onu okula gönderirdi. Bana paddokta lise diplomasını ya da onur belgesi almış başka bir pilot gösterebilir misiniz? Okulu bitiren tek bir kişi bile yok!”

“Biz de takım olarak ona olabildiğince rehberlik etmeye, başarısı arttıkça çizgisinden sapmamasını sağlamaya çalışıyoruz."