Wolff: “Kendi yarattığımız sorunlar yüzünden puanlar kaybettik”

Mercedes, şampiyonada liderliğini korusa da son dönemde yaşanan aksilikler ve dayanıklılık sorunları nedeniyle ciddi puan kayıpları yaşadı. Kanada Grand Prix’sinden bu yana geçen altı yarışlık süreçte Kimi Antonelli ve George Russell, sadece Avusturya’da aynı anda puan barajı içinde kalabildi.

Diğer yarışlardaysa teknik arızalar, cezalar ve son olarak Belçika'da Russell'ın yaşadığı düzlük hızı eksikliği takıma pahalıya patladı.

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sürücüler klasmanında Kimi Antonelli en yakın takipçisi Lewis Hamilton’ın 45, takım arkadaşı Russell’ın ise 50 puan önünde zirvede yer alıyor. Takımlar şampiyonasındaysa Mercedes ilk 10 yarışın 8’ini kazanmasına rağmen, motor dayanıklılığıyla öne çıkan Ferrari ile arasındaki fark 73 puana kadar indi.

Macaristan GP öncesinde basına konuşan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, ekibin sorunları çözmek için yoğun bir mesai harcadığını belirtti: "Şu ana kadar çıktığımız her yarışta performansımızın yerinde olduğunu gösterdik. Ancak bu potansiyelin yeterli kısmını sonuca dönüştüremedik.”

“Kendi yarattığımız sorunlar nedeniyle puanlar kaybettik ve kendimizi geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz.”

George Russell, Mercedes Fotoğraf: John Thys / AFP via Getty Images

“Takım; problemleri anlamak, çözmek ve her iki pilotumuza da en üst düzey verimi almaları için ihtiyaç duydukları araçları sunmak adına aralıksız çalışıyor."

Macaristan pistinin karakter olarak son yarışlardan farklı olduğuna dikkat çeken Wolff, sözlerini şöyle tamamladı: "Macaristan, son zamanlarda yarıştığımız pistlerden farklı bir mücadele sunuyor.”

“Silverstone ve Spa enerji tüketiminin daha sınırlı olduğu pistlerken; Budapeşte araç üzerindeki temel ayarlara ve hafta sonuna yaklaşımınızı değiştiren, çok daha farklı dinamiklere sahip bir pist.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Her zaman olduğu gibi rekabet çok yüksek ve küçük detaylar büyük farklar yaratacak.”

“Hedefimiz son derece net: Yaz arasına girmeden önce temiz, sorunsuz bir hafta sonu geçirmek ve aracımızın hakkı olan puanları hanemize yazdırmak."