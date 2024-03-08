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Wolff: "Kazanmak için savaşabileceğimizi sanmıyorum"

Mercedes patronu Toto Wolff, Cidde'de galibiyet için çekişmelerine pek ihtimal vermiyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
George Russell, Mercedes W15

George Russell, Mercedes W15

Shameem Fahath

Mercedes, perşembe günkü antrenmanlarda tutarsız bir görüntü çizerken, yarış temposu fena değildi.

Fakat Lewis Hamilton özellikle tek turda sorun yaşıyor gibi görünüyor ve bu da Cidde için önemli bir problem olabilir.

Bundan ötürü Hamilton bugün daha fazla yere basma gücüyle turlamaya çalıştı.

Cidde'deki üçüncü antrenman seansının ardından konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, güç dengesini değerlendirdi.

Wolff şöyle konuştu: "Bu hafta sonu galibiyet için mücadele edebileceğimizi düşünmüyorum."

"Max kendi liginde ve onun arkasındaki grubun yarış temposu çok yakın."

"Şu anda Verstappen'in arkasında en hızlı ikinci ismin Perez olduğunu söyleyebilirim, ardından Ferrari ve onların arkasında da McLaren, Aston Martin ve Mercedes pilotlarından dahil olduğu yakın bir grup var."

"Lewis ne getireceğini görmek için 3. antrenmanda yere basma gücünü arttırmayı denedi, şimdi neyin en iyi olduğuna bakacağız."

"Hızlı virajlarda kendinize güvenmediğiniz zaman vakit kaybediyorsunuz. Bu bizim zayıf noktamız. Özellikle 6, 7 ve 8. virajlarda yeterli hıza sahip değiliz." 

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, pit duvarında

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, pit duvarında

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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Kemal Şengül
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