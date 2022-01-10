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Wolff, kazanılan kupaların "sergilenmesine" karşı

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, "geçmişin kalıntıları" olduğuna inandığı eski kupaları sergilemenin doğru tutum olduğunu düşünmüyor.

Wolff, kazanılan kupaların "sergilenmesine" karşı

Mercedes, 2010'da spora dönüşünden bu yana 115 zafer elde ederken, 2013 yılında dünya ikincisi, son sekiz yılda ise dünya şampiyonu oldu. Bu süreçte 247 de podyum elde eden Mercedes'in "kupa dolabı" oldukça ihtişamlı gibi görünüyor.

Özellikle sürücüler, kazandıkları kupaları sergilemeyi seviyorlar ve bazıları bunlara bakıp "ilham" alıyor.

Fakat Mercedes patronu Toto Wolff, bu kupaları birer "geçmişin kalıntısı" olarak görüyor ve bundan ötürü de sergilenmelerini doğru bulmuyor.

Wolff şöyle dedi: "Onlar tehlikeliler, bence geçmişin kalıntıları ve günümüzde hiçbir değeri yok. İnsanlar daha önce elde edilen başarılardan ötürü asla mutlu olmamalılar."

Mercedes bu yıl sürücüler şampiyonluğunu yıllar sonra başka bir ekibe kaybetmişti. Max Verstappen, son yarışta Lewis Hamilton'ın önünde ilk şampiyonluğunu aldı.

Diğer tarafta Mercedes'in takımlar şampiyonluğu serisi sekiz  yıla çıktı.

Wolff, "Mutlu olduğunuz anlar olmalı, yoksa ortada bir denge olmaz."

"Fakat benim için bu mutluluk anları çok uzun sürmüyorlar. Sadece uçakla eve dönünceye kadar."

"Ertesi günden itibaren bir sonraki yarışı, kazanılabilecek bir sonraki mücadeleyi düşünmek gerekir." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: FIA Pool

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