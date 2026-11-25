Formula 1 Las Vegas GP
Wolff, Katar için iddialı: “Hayal kırıklığını geride bırakmanın en iyi yolu yeniden yarışmaktır”
Las Vegas'ta istediği sonucu alamayan Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Katar Grand Prix'sini hatasız tamamlamak istediklerini söyledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 25 Kas 2026 11:00
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Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Artur Widak / NurPhoto via Getty Images
Las Vegas Grand Prix'sinden elindeki fırsatı kaçırarak ayrılan Mercedes, gözünü sezonun sondan bir önceki yarışı olan Katar Grand Prix'sine çevirdi. Lusail pistinin yüksek hızlı virajları, sert kerbleri ve sıcak havasıyla araçları ve pilotları zorlayacağını belirten Wolff, lastik stratejilerinin yine kritik bir rol oynayacağını belirtti.
Las Vegas'ta sergiledikleri hızın kendilerine moral verdiğini söyleyen Avusturyalı takım patronu, Katar hafta sonu öncesinde şu değerlendirmelerde bulundu: "Hayal kırıklığı yaratan bir sonucu geride bırakmanın en iyi yolu yeniden yarışmaktır.”
“Las Vegas istediğimiz gibi geçmedi, ama yarış boyunca ön gruptaki mücadelenin içindeydik ve bu bize güven veriyor. Baştan sona aksiyon ve heyecan dolu bir yarıştı. Taraftarlar için harika bir şov oldu ve Formula 1'in özellikle Las Vegas'ta nasıl bir gösteri sunabileceğini bir kez daha hatırlattı.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“Katar ise bambaşka bir sınav olacak. Lusail hem takımlara hem de pilotlara hiç nefes aldırmıyor. Yüksek hızlı virajlar, sert kerbler ve yüksek sıcaklıklar hem araçları hem de pilotları limitlerine kadar zorluyor.”
“Bu zorluklara lastik stratejileri de eklendiğinde yönetmemiz gereken çok fazla detay olacak. Zirvedeki rekabet çok çetin ve kimsenin hata yapma lüksü yok.”
“Zirve mücadelesi için rekabetçi bir tempoya sahip olduğumuzu biliyoruz. Şimdi hafta sonunu kusursuz bir şekilde yönetmeli ve Katar'da Las Vegas'a kıyasla çok daha iyi olmalıyız.”
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- Motorsport.com Ekibi
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