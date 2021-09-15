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Formula 1 Haberler

Wolff: "Kafa karıştırıcı Sprint formatı ile kimse risk almaz"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Luke Smith
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Sprint sıralama formatının pek bekleneni verememesinin ardından artık kimsenin ana yarıştaki pozisyonunu kötüleştirmemek için risk almayacağını düşünüyor.

Wolff: "Kafa karıştırıcı Sprint formatı ile kimse risk almaz"

F1 bu sene 3 yarış hafta sonunda Sprint Sıralama formatını denemeye karar vermişti. Bu kapsamda pazar günkü ana yarışın grid pozisyonları, cumartesi günü gerçekleştirilen 100 km'lik sprint yarışı ile belirleniyor.

Şu ana kadar Silverstone ve Monza'da planlanan iki Sprint formatı denendi ve karışık sonuçlar ortaya çıktı. Sprint yarışının sonucu büyük ölçüde ilk tur yaşananların ardından belirlendi. Pit stopların olmaması ve geçişin zor olması gibi sebeplerle, ilk turun ardından birbirini takip eden araçlar ortaya çıktı.

Bunun dışında sadece ilk 3'e (3,2,1 şeklinde) puan verilmesi ve o yarışın sonucunun pazar günkü yarışın start pozisyonlarını belirliyor olması nedeniyle Wolff, alınan risk karşısında ödülün az olması nedeniyle pilotların bu formatta risk almak istemediğini söyledi.

Wolff, "Öncelikle herkesin kafası karışmış durumda. Sizin nasıl bilmiyorum. Hangi seansın ne zaman olduğunu dahi bilmiyorum."

"Sprint yarışı formatının şu anki haliyle çok fazla bir faydasının olduğuna inanmıyorum çünkü kimse ciddi risk almıyor."

"Çok az puan veriliyor ve pazar günkü yarışın sonucunu olumsuz etkileme riski var. Bu haliyle pek risk almaya değmiyor."

"Düzlük hızlarının çok benzer olması nedeniyle geçiş yapmakta genel bir zorluk olduğunu gördük. 1. ve 2. virajda bile kimse risk almadı." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff, buna rağmen F1'in bu formatı deneme konusunda haklı olduğunu ve Brezilya GP hafta sonunda formatın daha iyi sonuç vermesini umduklarını söyledi. Bu sene Sprint formatının uygulanmasının planlandığı son yarış Brezilya olacak. Ancak Wolff, formatın bu haliyle gelecek sene kullanılmaması gerektiğini düşünüyor.

Wolff, "Brezilya'da bir şans daha verip bir değişiklik olup olmayacağına bakalım. Bu bana göre denemeye değer bir test ve söylediklerim sadece kendi düşüncem ya da mühendislerimin düşüncesi."

"Sprint yarışlarını denemeye değerdi ancak onu tutacağımızdan emin değilim." dedi.

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