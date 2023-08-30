Wolff: "Kaçan fırsatlar can sıkıcı"

Mercedes, geçen hafta sonu Zandvoort'ta hem sıralama turları hem de yarışta çok tutarsız performans sergiledi.

Pazar günü genel olarak iyi olsalar da, yanlış strateji nedeniyle geriye düşen Alman ekip, hafta sonunu Lewis Hamilton'ın altıncılığıyla kapattı. George Russell ise yarışa veda etti.

Bu hafta sonu yapılacak Monza yarışı öncesi konuşan Toto Wolff, bu tarz hafta sonlarının kendileri için kolay olmadığını dile getirdi.

Wolff, "Zandvoort bizim için sinir bozucu bir hafta sonuydu."

"Potansiyel vardı ama bunu değerlendiremedik. Geçiş lastiklerine geçişte yanlış karar verdik ve bu da bizi geriye düşürdü."

"Bundan sonrası kaybettiğimiz pozisyonları kazanmaya çalışmakla ilgiliydi."

"Her iki sürücü de durumu iyi toparladı ama George'un lastiğinin patlaması, aldığımız son darbe oldu."

"Kaçırdığımız fırsatlar can sıkıcı fakat bu gibi hafta sonları bizi daha da güçlü şekilde dönmeye itiyor."

"Bir sonraki yarışa taşıyacağımız pek çok ders var. Neyse ki bunun için uzun süre beklememiz gerekmiyor."

"Monza'nın pist özellikleri Zandvoort'un tam tersi, bu yüzden nasıl ilerleyeceğimizi göreceğiz. Ayrıca bu hafta sonu yine muhteşem bir atmosfer olacağı kesin." dedi.