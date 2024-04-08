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Formula 1 Japonya GP

Wolff, Japonya GP'ye katılma kararındaki U dönüşünün nedenlerini açıkladı

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, orijinal planına sadık kalıp geçen hafta sonu gerçekleştirilen Japonya Grand Prix'sine katılmamanın "yanlış bir seçim" olacağını söyledi.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

LAT Images

F1 takviminin genişlemesiyle birlikte zamanını daha iyi yönetme çabasının bir parçası olarak Wolff bazı yarışlara katılmamayı planlamıştı ve Japonya ilk yerlerden biriydi.

Ancak Wolff, takımının 2024 sezonuna Avustralya GP'sinde çifte DNF'yi de içeren sorunlu bir başlangıç yapmasının ardından, son dakikada planlarını değiştirdi ve Suzuka hafta sonuna da katılmayı tercih etti.

Motorsport.com tarafından kararını açıklaması istenen Wolff, özellikle W15 aracının hızını daha iyi ortaya çıkarmasına yardımcı olmak için bazı önemli deneyler planladığı bir hafta sonunda takımla birlikte olmanın önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Wolff, "Japonya'ya gelmemeyi planlamıştım çünkü Avrupa'da yapılacak çok şey var. Ama sonra Japonya'ya gelmemenin yanlış bir seçim olduğunu hissettim."

"Yarış takımıyla birlikte olmanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Aksiyona yakın olmak bana da iyi geliyor."

"Birkaç şey deniyoruz ve takımın bir parçası olmak bana gerçekten enerji veriyor. Umarım tam tersi de olur. İşte bu yüzden Avrupa'da kalmamaya karar verdim." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes'in 2024'e zorlu başlangıcı, Alman üreticinin F1'in en son zemin etkisi döneminde sadece bir yarış kazandığı nadas döneminin ardından geldi.

Önceki araç tasarımlarında ve özellikle sürüş yüksekliği seçimlerinde yaptığı hataları anlayan Mercedes, W15'in Red Bull'la farkı kapatmasına yardımcı olacağına inanıyordu.

Şimdiye kadar durum böyle olmadı ama Wolff, Mercedes'in tekrar öne geçmek için gerekenlere sahip olduğuna inanmaya devam ediyor.

Wolff, "Biz bir spor takımıyız. Üst üste sekiz kez kazandık ve bu daha önce yapılmamış bir şeydi."

"Diğer spor takımları gibi zorlandığınız dönemler olur ve her seferinde kazanamazsınız ve bu yüzden bu süper bir meydan okuma."

"Bu bir yarış değil, tek bir sezon değil ve sonra tekrar zirveye çıkıyorsunuz ve bu üst üste üçüncü sezon."

"Ancak birkaç yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bunun çok zor olduğunu ama belki de organizasyonel açıdan, önceki düzenlemelerde olduğu kadar iyi çalışmadığı açık olan araçlarımızı ve sistemlerimizi yeniden değerlendirmek açısından takımın gelişimi için çok önemli olduğunu söyleyeceğimize kesinlikle inanıyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes'in daha iyi anlamaya çalıştığı konulardan biri, gerçek hayattaki aracının neden fabrika simülasyon araçlarının söylediği türden yere basma kuvveti üretmediği.

Wolff, "Sistemde bir yerlerde bir hata var çünkü yere basma kuvvetini tur zamanında gördüğümüzden çok daha fazla ölçüyoruz. Ve bu, 2022'de bu düzenlemeler geldiğinden beri sıkıntı yaşadığımız bir şey."

"Dolayısıyla, şu anda sanal dünyada gördüğümüz performansı yola nasıl aktarabileceğimizi değerlendirmek için yeni yollar denediğimiz bir noktadayız ki bunu şimdiye kadar yapamadık." dedi.

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