Wolff: "İyi bir araç verirsek Hamilton şampiyon olacak"
Mercedes patronu Toto Wolff, Telegraph ile yaptığı özel röportajda 2024 için umutlu konuştu ve pilotlarını övdü.
Wolff, bu yıl Red Bull'u geçmenin zorluğunu Everest Dağı'na tırmanmaya benzettiğini, fakat bu tanımın bile yetersiz kaldığını belirtti.
Ancak geçen yılın ortasında yeni bir tasarımın gerekli olduğunu kabul eden Wolff, en azından 2024'te Mercedes'in daha rekabetçi olacağını düşünüyor.
Telegraph ile yaptığı özel röportaj sırasında, takımın simülatör sürücülerinden biri olarak görev yapan Sky Sports spikeri Anthony Davidson ile telefonda görüşen Wolff, "Simülatörde Melbourne'de sürüş yapıyordu."
"Sonrasında 'araç iki yıldır ilk kez bir yarış aracı gibi hissettiriyor...' dedi."
"Bunun piste yansımasını çok isterim ama son iki yılda bunun her zaman böyle olmadığını gördük." dedi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference
Wolff, röportajında geçen yıl James Allison'ın teknik direktör olarak geri döndüğü teknik yapıdan memnun olduğunu söyledi. Mercedes'in strateji ekibinin James Vowles sonrası yaptıklarından da memnun.
Takımın bu yıl pit stoplarda çok daha iyi olmasını beklediğini belirten Wolff, ekipmanlara yeni yatırımlar yaptıklarını açıkladı.
Wolff, "Bence birkaç yıl önce gelen düzenlemeleri çok muhafazakâr şekilde yorumladık. Diğer takımların bunu farklı şekilde yaptığını gördük."
"Duruma baktık; bence artık çok farklı olacak." dedi.
Wolff, sürücü kadrosundan da memnun olduğunu söylüyor.
"George bizim geleceğimiz. Şu anki Formula 1 pilotları arasında, genç isimlere baktığımda araçta olmasını isteyeceğim kişi o."
Hamilton'ın sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanıp kazanamayacağını sorulduğunda Wolff, "Cevabım büyük harflerle evet."
"Lewis'in yedi kez dünya şampiyonu olmasının ve tüm rekorları kırmasının bir nedeni var..."
"Yeteneği farklı bir seviyede. Eğer ona gerçekten hissettiği, güvenebileceği şekilde bir araç verirsek, şampiyonluğu kazanmak için gereken seviyede olacak." cevabını verdi.
Mercedes'in bu yıl gerçekten kendi tabiriyle "Everest'e tırmanıp tırmanamayacağı" sorusuna Wolff, "Her zaman bunun mümkün olduğuna inanmalısınız."
"Sezona 'Bu mümkün olmayacak' gibi bir tavırla başlayamazsınız. Geçen yıl McLaren, tek bir güncellemeyle bu kadar büyük bir adım atmayı başardı."
"Lewis ile iki yıllık bir anlaşma imzaladık ve 2024 ve 2025'te tüm dikkatimizi bu işe vermeyi ona, George'a ve tüm ekibe borçluyuz."
"Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.
Son Haberler
Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!
Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak! Red Bull'dan ters köşe; yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak!
Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti
Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti Carlos Falcon, Dakar Rallisi'ndeki kaza sonrası hayatını kaybetti
Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"
Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum" Ecclestone: "Başarısız bir takımın patronunun süper star olduğunu da ilk kez görüyorum"
Ferrari, Sainz ile anlaşmazsa Albon'a yönelebilir
Ferrari, Sainz ile anlaşmazsa Albon'a yönelebilir Ferrari, Sainz ile anlaşmazsa Albon'a yönelebilir
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar