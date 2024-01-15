Wolff: "İyi bir araç verirsek Hamilton şampiyon olacak"

Wolff, bu yıl Red Bull'u geçmenin zorluğunu Everest Dağı'na tırmanmaya benzettiğini, fakat bu tanımın bile yetersiz kaldığını belirtti.

Ancak geçen yılın ortasında yeni bir tasarımın gerekli olduğunu kabul eden Wolff, en azından 2024'te Mercedes'in daha rekabetçi olacağını düşünüyor.

Telegraph ile yaptığı özel röportaj sırasında, takımın simülatör sürücülerinden biri olarak görev yapan Sky Sports spikeri Anthony Davidson ile telefonda görüşen Wolff, "Simülatörde Melbourne'de sürüş yapıyordu."

"Sonrasında 'araç iki yıldır ilk kez bir yarış aracı gibi hissettiriyor...' dedi."

"Bunun piste yansımasını çok isterim ama son iki yılda bunun her zaman böyle olmadığını gördük." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference

Wolff, röportajında geçen yıl James Allison'ın teknik direktör olarak geri döndüğü teknik yapıdan memnun olduğunu söyledi. Mercedes'in strateji ekibinin James Vowles sonrası yaptıklarından da memnun.

Takımın bu yıl pit stoplarda çok daha iyi olmasını beklediğini belirten Wolff, ekipmanlara yeni yatırımlar yaptıklarını açıkladı.

Wolff, "Bence birkaç yıl önce gelen düzenlemeleri çok muhafazakâr şekilde yorumladık. Diğer takımların bunu farklı şekilde yaptığını gördük."

"Duruma baktık; bence artık çok farklı olacak." dedi.

Wolff, sürücü kadrosundan da memnun olduğunu söylüyor.

"George bizim geleceğimiz. Şu anki Formula 1 pilotları arasında, genç isimlere baktığımda araçta olmasını isteyeceğim kişi o."

Hamilton'ın sekizinci dünya şampiyonluğunu kazanıp kazanamayacağını sorulduğunda Wolff, "Cevabım büyük harflerle evet."

"Lewis'in yedi kez dünya şampiyonu olmasının ve tüm rekorları kırmasının bir nedeni var..."

"Yeteneği farklı bir seviyede. Eğer ona gerçekten hissettiği, güvenebileceği şekilde bir araç verirsek, şampiyonluğu kazanmak için gereken seviyede olacak." cevabını verdi.

Mercedes'in bu yıl gerçekten kendi tabiriyle "Everest'e tırmanıp tırmanamayacağı" sorusuna Wolff, "Her zaman bunun mümkün olduğuna inanmalısınız."

"Sezona 'Bu mümkün olmayacak' gibi bir tavırla başlayamazsınız. Geçen yıl McLaren, tek bir güncellemeyle bu kadar büyük bir adım atmayı başardı."

"Lewis ile iki yıllık bir anlaşma imzaladık ve 2024 ve 2025'te tüm dikkatimizi bu işe vermeyi ona, George'a ve tüm ekibe borçluyuz."

"Bunun mümkün olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.