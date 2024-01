Wolff: "İyi bir araç verirsek Hamilton şampiyon olacak"

Wolff, bu yıl Red Bull'u geçmenin zorluğunu Everest Dağı'na tırmanmaya benzettiğini, fakat bu tanımın bile yetersiz kaldığını belirtti.

Ancak geçen yılın ortasında yeni bir tasarımın gerekli olduğunu kabul eden Wolff, en azından 2024'te Mercedes'in daha rekabetçi olacağını düşünüyor.

Telegraph ile yaptığı özel röportaj sırasında, takımın simülatör sürücülerinden biri olarak görev yapan Sky Sports spikeri Anthony Davidson ile telefonda görüşen Wolff, "Simülatörde Melbourne'de sürüş yapıyordu."

"Sonrasında 'araç iki yıldır ilk kez bir yarış aracı gibi hissettiriyor...' dedi."

"Bunun piste yansımasını çok isterim ama son iki yılda bunun her zaman böyle olmadığını gördük." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the team principals Press Conference