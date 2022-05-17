Wolff: "İspanya'da bir başka adım daha atmayı umuyoruz"

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Mercedes bu yıla istediği başlangıcı yapmayı başaramadı ve geride kalan yarışlarda W13'ü daha iyi anlamaya odaklandı.

Takım, iki aşamalı bir güncelleme programına sahipti. Bunun ilk kısmı Miami'ye geldi ve takım, cuma günü epey iyi bir görüntü çizdi. İkinci kısım ise İspanya'ya gelecek.

Pek çok kişi İspanya'nın Mercedes için dönüm noktası olacağını düşünüyor.

İspanya GP öncesi konuşan Toto Wolff, bu hafta sonu yapılacak yarışta ileriye doğru iyi bir adım daha atmak istediklerini söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Üçüncü en hızlı araca sahip olduğumuz Miami'de, mümkün olan en yüksek puanları aldık."

"George, başlangıç sırası göz önüne alındığında, güvenlik aracının da etkili olduğu harika bir geri dönüşe imza attı."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Diğer tarafta tüm hafta sonu güçlü olan Lewis için talihsiz bir yarıştı ve güvenlik aracı girmeseydi, beşinci olabilirdi. Sezon ilerledikçe şansın onun lehine döneceğinden şüphem yok."

"Cuma antrenmanında araç gerçek potansiyelini belli oranda gösterdi. Ayarlarla oynamaya devam ettik, bazı yeni parçalar denedik ve bu bize hangi yöne gitmemize gerektiğine dair hem cevaplar hem de göstergeler sundu."

"Miami'den gelen verileri değerlendirmek ve Barselona için kullanmak adına fabrikalarda büyük miktarda çalışma var."

"Her ne kadar o zamandan bu yana araçlar büyük oranda gelişse de, kış testleri için Barselona'da sürüş yapmış olmak, mevcut araçla ilgili sahip olduğumuz bilgileri karşılaştırmak adına iyi olacak. Orada ileriye doğru bir başka adım daha atmayı umuyoruz."

"Bu gerçekten çok iyi bir pist ve aracı her anlamda gerçek bir teste tabi tutuyor. Ancak geçiş için hiçbir zaman iyi bir pist olmadı. Bu yüzden yeni nesil araçların İspanya'daki pist üstü gösterisini ne yönde etkilediğini görmek ilginç olacak."

"Basketbol deyimiyle oyunun ilk çeyreğinin sonu için Barselona'ya gidiyoruz. Edindiğimiz bilgileri pist üstü sonuçlarına dönüştürdüğümüz takdirde, daha oynanacak çok süre olduğunu biliyoruz.”