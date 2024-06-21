Wolff: "İsimsiz e-postayı gönderen aptalları polise verdik"
Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, kısa bir süre önce padoktaki çok sayıda kişiye gönderilen ve alınan isimsiz bir tehdit e-postasının ardından polisi aradı.
Daha önce Red Bull takım patronu Christian Horner'la ilgili "kanıtların" gönderildiği kişiler, geçtiğimiz günlerde yeni bir mail aldılar.
Mail içerisinde, bu e-postanın Mercedes takımı içindeki bazı mutsuz üyeler tarafından gönderildiği yazıyordu.
İddiaya göre bu kişiler, takımdan ayrılacağının açıklanmasından bu yana Lewis Hamilton'ın takım patronu Toto Wolff ve takım arkadaşı George Russell tarafından gördükleri muameleden memnun değildi.
Mailin içeriğinde Wolff ve Mercedes, Hamilton'ın aracını, stratejisini ve zihinsel sağlığını "sabote etmekle" suçlanıyordu.
Wolff, bu iddialar üzerine Barselona'da şöyle dedi: "Bu mail takımın herhangi bir üyesinden gelmedi."
"Bu tür e-postalar aldığımızda -ki çok sayıda alıyoruz- her zaman endişe verici oluyor, özellikle de ölüm ve benzeri şeylerden bahsedilmesi daha da da endişe verici."
"Haliyle bu duruma karşı tam güçle harekete geçilmesini emrettim."
"Polis soruşturma yürütüyor. IP adresine, telefona ve tüm bu şeylere bakıyoruz. Çünkü bu çevrimiçi istismarın durması gerekiyor."
"İnsanlar artık takımlara ve sürücülere bu şekilde saldırırken telefonların ya da bilgisayarların arkasına saklanamamalı."
"Bu tarz komplolar düşünen aptallardan bazılarının aklında ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama Lewis 12 yıldır bu takımın bir parçası, bir dostluğumuz var ve birbirimize güveniyoruz."
"Birlikte geçirdiğimiz zamanı olumlu şekilde sonlandırmak ve bu işbirliğini kutlamak istiyoruz."
"Eğer buna inanmak istemiyorsanız, takımlar şampiyonasını kazanmak istediğimize inanın."
"Bunu gerçekleştirmek için de kazanabilecek iki araca sahip olduğunuzdan emin olmaya çalışırsınız."
"Bu yüzden bu dünyadaki tüm delilere sesleniyorum: kendinize bir psikiyatrist bulun!"
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