Wolff: "Instagram veya Twitter hesabı açmak bana göre değil"

Toto Wolff, oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen kendi sosyal medya hesaplarını açmadı.

Red Bull patronu Christian Horner'ın uzun zamandır Instagram kullandığı biliniyor. Son dönemde Williams takım patronu James Vowles da kendisine sosyal medya hesabı açtı.

Özellikle sürücüle sosyal medyayı kendi platformlarını oluşturmak ve pazarlanabilirliklerini geliştirmek için kullanıyorlar.

Planetf1 ile yaptığı röportajda Toto Wolff, kişisel bir hesap açmanın dikkatini çok fazla dağıtmasından korktuğunu söyledi.

Bu yüzden yakın zamanda böyle bir hesap açmak gibi planı yok.

Wolff, gelecekte sosyal medyaya katılıp katılmayacağı sorulduğunda, "Benim için resmi Instagram veya Twitter hesabına sahip olmak çok dikkat dağıtıcı olurdu."

"Ben aynı zamanda duygusal bir insanım, bu özelliğin paylaşımlarımda bana faydası olmaz!"

"Takım patronu olarak bir Formula 1 ekibi yönetiyorum ve bir Instagram profiline sahip olmanın mantıklı olduğunu sanmıyorum."

"Selfie çekme ya da kameraya poz verme meraklısı değilim. Sporcular ya da eğlence yıldızları bunu yapmalı çünkü bu onların işi."

"Bu nedenle hayır, bu kanallar benim için hiçbir şey ifade etmiyor." dedi.

Fotoğraf: Motorsport Images

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, in the Team Principals Press Conference