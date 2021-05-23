Wolff, IndyCar’ın kırmızı bayrak kurallarının F1 için “mantıklı” olduğunu düşünüyor

Monako Grand Prix’sinde Charles Leclerc’in bariyerlere çarpmasının ardından pole pozisyonunu alması, pilotların kırmızı bayraklardan faydalanması hakkında tartışmalara yol açtı.

Ferrari pilotunun sıralama turlarının üçüncü bölümünde kaza yaparak kırmızı bayrakların çıkmasına neden olması, rakiplerinin daha hızlı bir tur atmalarına engel oldu.

IndyCar ve IMSA gibi birçok Amerikan yarış serisi, bunun önüne geçilebilmesi için kırmızı bayrağa neden olan pilotun en iyi iki zaman turunun silinmesine dair kurallara sahip.

Eğer bu kural F1’de uygulansaydı, bu Leclerc’in yarışta ilk sıra yerine, pistin gerisinde 10. sıradan start alması anlamına geliyordu.

Wolff, böyle bir kuralın Amerikan serilerinde mevcut olduğunu bilmiyordu fakat bunun F1 için iyi bir şey olabileceğini düşünüyor ve özellikle de bunun, pilotların kasıtlı olarak seansın sonlanmasına neden olmasını engelleyeceğine inanıyor.

Wolff, “ABD’de böyle bir kural olduğunu bilmiyordum ama bence çok mantıklı. Bu, karmaşanın önüne geçilmesini sağlar.”

“Bunu Charles’ın kasıtlı yaptığını düşünmüyorum çünkü kaybedebileceği çok şey vardı. Fakat böyle bir durumun yol açtığı tüm tartışmaların bir daha yaşanmayacağından ve kimsenin bundan şüphe etmeyeceğinden emin olmak için güzel bir teşvik olacaktır.” dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff böyle düşünse de pilotlar bunun F1 için gerekli olduğunu düşünmüyor.

Max Verstappen, “Bence birinin hata yapıp duvara çarpmasıyla, kasıtlı olarak yapması arasında bir fark var. Eğer Charles yalnızca kırık bir ön kanatla dönseydi bu farklı bir hikaye olurdu.”

“Fakat o, önce duvarla temas etti ve benim daha önce iki kere kaza yaptığım yerde kendini buldu. Bu neden, bu sadece büyük bir talihsizlik. Tabii ki hayal kırıklığına uğradım çünkü pole için bir şansım vardı ama hayat böyle. Bazen sadece olmaz ve bu, normal.”

“Eğer gelecekte bununla ilgili bir kural değişikliği yapmak istiyorlarsa, turların silinmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bunun adil olacağını sanmıyorum çünkü hepimiz çok uğraşıyoruz ve özellikle sınırlarda sürerken bunu yapmak o kadar kolay değil ama hata yapmak çok kolay.” dedi.

Valtteri Bottas ise, “Bence şu anki kural iyi. Bazen sporda her şey istediğiniz gibi gitmez. Kimi zaman şanslısınızdır, kimi zaman şanssız, böyle şeyler yaşanır.” dedi.