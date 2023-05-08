Wolff: "Imola'ya yeni bir karoser, taban, ön süspansiyon ve daha fazlası gelecek"

Mercedes, Miami'de yine sıralama turlarından ziyade yarışta daha iyi bir tempoya sahipti ve 4 ile 6. sıralarda finiş gördü.

Yarışın ardından konuşan takım patronu Toto Wolff, yarış tempolarının iyi olduğunu ancak hedeflerinin Red Bull'u geçerek yarış kazanmak olduğu düşünüldüğünde bunun yeterli olmadığını söylüyor.

"Aracımız sıralamalarda kötü ve yarışta iyi. Aracımızın hikayesi bu. Bu cuma [1. antrenmanda] olduğu gibi bazen çok iyi seanslar geçiriyoruz, sonrasında sıralama zorlu geçiriyoruz ve yarışta da iyi bir tempomuz oluyor."

"Ancak 'iyi tempo' olmak istediğimiz seviye değil. Tur içerisinde neden bu kadar zaman kaybettiğimizi anlamamız gerek çünkü kazanmak için önde başlayarak, Red Bull'ları arkanızda tutmanız gerek ve şu anda durumumuz tabii ki böyle değil. Dolayısıyla 'iyi tempo' yeterli değil."

Sıralama turlarında sön bölüme kalamayan ve yarışa 13. sıradan başlayan Lewis Hamilton, yarışta güçlü bir performans sergiledi ve 7 sıra kazanarak damalı bayrağı 6. sırada gördü.

Wolff'a, "Hamilton'ın performansını Russell'a kıyasla nasıl değerlendirdiği" soruldu. Wolff bu soruyu şöyle yanıtladı: "Lewis mega bir performans ortaya koydu çünkü sürüşü kolay olmayan, geçiş yapması kolay olmayan bir araçla 13. başlıyorsunuz."

"Son bölümde temposu gerçekten iyiydi ve Ferrari'yi [Charles Leclerc] geçti. On üçüncü başladığınız bir yarışı altıncı bitirmek çok, çok ama çok iyi."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, battles with Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images



Mercedes, gelecek yarış olan Imola'ya çok büyük bir güncelleme paketi getirecek. W14'ün ön süspansiyonu, tabanı, mekanik platformu, karoseri gibi birçok kilit parçası önemli değişikliklere uğrayacak.

Wolff, güncelleme paketinin oldukça büyük olacağını doğrulasa da temkinli konuştu ve beklentileri iyi yönetmeleri gerektiğini söyledi.

Wolff, "Dediğim gibi, beklentilerimizi iyi yönetmemiz gerek. Yeni süspansiyon, karoser ve diğer parçalar barındıracak büyük bir paket getireceğiz. Ancak F1'deki 15 yılımda, araca koyulduğu an bir anda yarım saniye getiren bir güncelleme paketi görmedim."

"Bu yüzden bizim paketimizin de yarım saniye getireceğini düşünmüyorum. Heyecanlı olduğum şey şu: Mevcut araçta anlamadığımız bazı şeyleri çözebilecek şeyler getirebiliriz. Böylelikle belki sağlam bir temel oluştururuz ve bu noktadan sonra neler yapabileceğimize bakarız."

"Araçta ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve tüneldeki verilerin, gerçek hayata yansıyıp yansımadığını hızlıca anlayacağımızı düşünüyorum."

"Sırada üst üste 3 yarış var ve bence bu 3 yarış, neler olduğunu anlamamıza yardımcı olacak. Daha fazla yere basma gücü bulmak istiyoruz ve mekanik platformumuzu iyileştirmek için de sıkı çalışıyoruz. Yeni bir karoser, taban, ön süspansiyon ve daha fazlası gelecek. Bu büyük bir paket, büyük bir operasyon, büyük bir ameliyat olacak."

"Çok fazla öğreneceğimiz şey olacak ve sanal dünyada iyi bir tur zamanı gösteriyor." dedi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images