Wolff, Imola'daki testte kaza yapmış

Mercede, yarışlar arasındaki arayı Imola'da Netflix için bir sahne çekmek üzere kullandı ve burada takım patronu Toto Wolff da Mercedes AMG GT3 kullanırken bir kazaya karıştı.

Wolff, Rivazza çıkışında bir duvara çarptı ancak durumu iyiydi.

Araç temas sonrası hasar almıştı ve onarılması gerekiyordu; kısa bir onarımın ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

OE24'ün özel haberine göre Wolff: "Sürüş becerilerim şu anda mükemmel değil!"

"Imola'daki test sırasında kaymayı önleyen sistemle ilgili bir sorun yaşadım ve iki tur sonra duvara çarptım." dedi.

Testlere Wolff ile beraber Mercedes'in genç sürücü programında yer alan ve Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçeceği konuşulan 17 yaşındaki Andrea Kimi Antonelli de katıldı.

Wolff, Antonelli ile ilgili bir soru üzerine şöyle dedi: "Andrea kendi jenerasyonundaki sürücüler arasında öne çıkıyor."

"Okulda ona Kimi diyorlardı, ben de ona Kimi diyorum."

"Eğer ondan memnun değilsem, o zaman Andrea diyorum. Bu şekilde anlaştık!"

Mercedes'e geçip geçmeyeceği sorusuna Wolff, "Tüm seçenekleri açık bırakıyoruz." dedi.