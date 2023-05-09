Wolff: "Imola'daki güncellemeyle birden yarım saniye hızlanmayacağız"

Mercedes Miami Grand Prix'sinde öngörülemeyen bir hafta sonu geçirdi. Takım ilk antrenman seansında 1-2. sırayı elde ederken, sıralama turlarında George Russell'ın 0.052 saniye ile son bölüme kalmasıyla çifte Q2 elemesinden kıl payı kurtuldu.

Yarışta araç, Hamilton'ın deyimiyle 'canlandı' ve Russell çizgiyi dördüncü sırada geçerken Hamilton da on üçüncü sıradan toparlanarak yarışı altıncı bitirdi.

Mercedes pilotları yarışı kazanan Max Verstappen'in 33 ve 51 saniye gerisinde kalırken, Hamilton Mercedes'in Imola'ya getireceği güncellemenin araca tur başına en az bir saniye kazandırması gerektiğini söyledi.

Ancak elbette bunun gerçekleşemeyeceğini kabul ediyor.

Sky Sports'a verdiği demeçte Hamilton, "Bu biraz bilinmeyen bir şey. Elbette bir saniyelik bir gelişim elde edemeyiz."

"Ama umarım gerçekten ilerleyebilmemiz için doğru yönde adım atmışızdır." dedi.

Aslında takım patronu Toto Wolff, takımın şampiyonadaki ilk büyük güncellemesinin yarım saniyeyi bile bulmayacağından şüphe ediyor.

Wolff, Sky Deutschland'a verdiği demeçte bunu takımın 'gelişmeye devam edeceği iyi bir yeni temel' olarak nitelendirdi: "Beklentilerimizi kontrol altında tutmak için dikkatli olmalıyız."

"Imola'da birdenbire yarım saniye daha hızlı ve mücadelenin ortasında olacağımızı sanmıyorum. Bunu yapamayacağız."

"Ancak yeni bir temel atıyoruz ve en azından çok yavaş olmamıza katkı sağladığına inandığımız bazı sorunları ortadan kaldırıyoruz. Bakalım bu bize ne getirecek."

Russell ise bu konuda, "Imola için çok fazla beklenti var."

"Ancak günün sonunda, yarış liderinin 30 küsur saniye gerisinde bitirdik ve hâlâ Fernando'nun oldukça gerisindeyiz."

"Doğru yönde bir adım atacağımızdan eminim ama bu her şeyi değiştirmeyecek."

"Araç şu anda biraz öngörülemez durumda, umarım bir sonraki yarışta beklentilerimizi aşar ama bu uzun bir yolculuk olacak." dedi.

Mercedes 96 puanla Takımlar Şampiyonası'nda üçüncü sırada yer alıyor. Milton Keynes takımının Miami'de elde ettiği sezonun dördüncü 1-2 sonucuyla Red Bull ile arasındaki fark 128 puana çıktı.