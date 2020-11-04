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Formula 1 / Son dakika

Wolff:" Imola kazasının izi Russell'ı daha iyi bir sürücü yapacak"

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Wolff:" Imola kazasının izi Russell'ı daha iyi bir sürücü yapacak"
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Mercedes Formula 1 takım patronu Toto Wolff, akademi sürücüleri George Russell Emilia Romagna GP’sinde kaza yaparak yarış dışı kalınca genç pilotu savunmaya geçti.

Sosyal medyadan üzgünlüğünü belirten Russell, güvenlik aracının arkasında yarışı 9. ve 10 bitiren Alfa Romeo’lara liderlik ederken aracının kontrolünü kaybedince dönerek yandaki duvara çarpmıştı.

Wolff mevcut ve eski Mercedes pilotları Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Nico Rosberg’in hepsinin hatalarından ders çıkardığını ve uzun süredir Brackely merkezli takımın kanatlarının altındaki Russell için de aynısının geçerli olduğunu söyledi.

Wolff: “Bütün bunlar, gelişme aşamasının parçaları. Lewis’i, Valtteri’yi ,ve önceden de Nico’yu, bu kadar özel kılan edindikleri tecrübe.”

“Bence herkes güvenlik aracının arkasındayken duvara çarpmalı. En tecrübeli pilotlarda bile bunu gördük, baskı altındayken hata yaptıklarını.”

“Ve bence George’un bugün yaptığı şey, en iyi sürücülerin de başına geldi. Şu anda onun için çok kötü bir his, ama üstesinden gelecek, bir izi kalacak ve böylece gelecekte daha iyi bir pilot olacak.”

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Her iki takımda da Russell’la çalışan eski Mercedes ve Williams teknik direktörü Paddy Lowe da savunmaya geçenler arasındaydı.

Lowe Imola’daki 1991 San Marino GP’sini referans göstererek Ferrari pilotu Alain Prost’un ıslak formasyon turunda spin atarak istop etmesini ve yarışa başlayamamasını hatırlattı.

Eski sürücüsünün özür dilediği tweetini yanıtlayan Lowe: “Olanları geride bırak George Russell, iyi bir çevren var. Bir de Imola’da 3 kez dünya şampiyonuyken formasyon turunda Ferrari’nle spin attığını düşün.”

2010 Azerbaijan GP’sinde Bakü’de benzer şartlar altında güvenlik aracının arkasında meşhur bir kaza geçiren Haas sürücüsü Romain Grosjean de sosyal medyadan Russell’a benzer yorumlarda bulundu.

Grosjean: “Dostum, o hissi biliyorum. Unutmak biraz zaman alacak ama çok büyük işler çıkarıyorsun. Zorlamaya devam et!”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Editör Adam Cooper

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