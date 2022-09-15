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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Wolff: "İlk yarışında kimse De Vries kadar rahat duramazdı"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, geçen hafta sonu kariyerinin ilk yarışına çıkan Nyck de Vries'in yaptığı işi övüyor ve hiç kimsenin bu performansı gösteremeyeceğini düşünüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Wolff: "İlk yarışında kimse De Vries kadar rahat duramazdı"
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Cuma günü Aston Martin ile 1. antrenman seansına çıkan ve pistte hazır bulunan De Vries, Albon'un 3. antrenman seansına dakikalar kala apandisit patlatması sonucu Williams tarafından çağırıldı.

Antrenmanların ardından çok iyi bir sıralama seansı geçiren ve ikinci bölüme kadar ilerleyen De Vries, diğerlerinin cezaları nedeniyle 8. sırada başladığı mücadelede yerini korudu ve damalı bayrağı 9. sırada görerek kariyerinin ilk puanlarını elde etti.

Yedek pilotunun performansından memnun olduğunu söyleyen Toto Wolff, "[De Vries] genç ve iyi bir pilot. Sadece hızlı olmakla kalmıyor, alt serilerde gösterdiği gibi zeki ve takım arkadaşlıklarına önem veren birisi de."

"Bu da kendisinin neden koltuğa geçtiğini açıklıyor -başka hiçbir pilotun daha iyi bir performans göstereceğini sanmıyorum."

"Cuma günü Aston Martin koltuğundaydı ve eğimli bir araç sürüyordu, sonra bir anda Williams'a çağırıldı ve takım arkadaşını iyi bir farkla mağlup etti.

"Yarışta da sekizinci başlayıp dokuzuncu olarak puan aldı. Niki [Lauda] bu yarışı görse bir pilot olarak şapkasını çıkarırdı." dedi.

Nyck de Vries, Williams

Nyck de Vries, Williams

Photo by: Williams

De Vries'in diğer serilerdeki kariyerlerinden de bahsednen Wolff, "Nyck Formula E'ye geldiğimizde anlaştığımız ilk isimlerdendi ve biz spordan çekilene kadar bizim için sürmeye devam etti."

"Ayrıca bizim FE'deki ilk şampiyonumuz olmayı da başardı -kendisinden daha büyük bir Mercedes sürücüsü olamaz.

"Ancak kendisiyle aramızda bağlayıcı bir sözleşme yok, dolayısıyla kariyerinin gidişatına karışamamakla birlikte gelecekte başardıklarıyla da bağımızı kopartamayız."

"Objektif olarak puan vermek gerekirse, Nyck kesinlikle F1'de olmaı hak ediyor." dedi.

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