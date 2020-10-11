Wolff, ilk turdaki Hamilton-Bottas mücadelesinden keyif almış

Yarışa ikinci sıradan başlayan Hamilton, daha iyi kalkışla ilk virajda öne geçmeyi başarsa da, Bottas takım arkadaşının dış tarafında kalmayı başardı ve bir sonraki viraj için avantaj sağlayarak öne geçti.

Hamilton, yarışın ardından yaptığı açıklamada Bottas'ın ilk turdaki mücadelesinden etkilendiğini söylemişti.

Motorsport.com'a konuşan Mercedes'in takım patronu Wolff da Hamilton'ın görüşüne destek verici açıklamalarda bulundu.

Wolff, "İkisi arasındaki mücadeleden keyif aldım, çünkü aralarında temas olacağından asla şüphe etmedim."

"Bu iki adam birbirlerine saygı duyuyor. Takım içerisindeki sınırların ne olduğunu çok iyi biliyorlar."

"Lewis biraz geç fren yaptı ve ardından direksiyonu tamamen içeri kırdı. Açıkçası bunun sonucunda Valtteri de genişten döndü ancak Valtteri tam bir ralli pilotu olarak yerini korudu ve pozisyonu hak etti. Bu mücadeleden keyif aldım." dedi.

Bottas, 13. turdaki hatasına kadar yerini korumayı başardı ancak ilk virajda lastiklerini kilitleyince Hamilton'a geçilmekten kurtulamadı.

Hamilton'la mücadelesi için Bottas, "Lewis startta biraz daha iyi kalkış yaptı, bu sayede birinci virajda iç tarafı almayı başardı."

"Bunun sonucunda en iyi şeyin, mümkün olduğu kadar geç fren yapıp pist üstünde kalmak olduğunu biliyordum. O, gerçekten geç fren yaptı ve ön tarafı kaydırarak genişten döndü."

"O pozisyonu kolayca vermeyecektim, bu yüzden dışarıda kalmaya karar verdim. İkinci virajda pozisyonu geri aldığım için mutluyum." dedi.