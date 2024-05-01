Wolff: "İlk güncellememiz bu hafta sonu geliyor"

Mercedes bu yıl şimdiye kadar yarış kazanamadığı gibi, podyuma da çıkamadı ve son yılların en kötü başlangıcını yaptı.

Takım giderek daha kötüye gidiyor gibi görünüyor ve bu da akıllarda soru işaretleri yaratmaya başladı.

Bir yandan da gelişim çalışmaları var ve bu hafta sonu araca yönelik ilk güncellemeler gelecek.

Hafta sonu öncesinde konuşan Toto Wolff şöyle dedi: "Miami ve yılın ilk Amerika yarışı için hazırız."

"Bu, zorlu bir pist ve 2024'ün ikinci sprint yarışı ile takım için ilginç bir test daha olacak."

"Çin'de en iyi performansımızı gösteremedik ve sıralama öncesinde çok fazla ayar değişikliği yaptık."

"Bu durum hafta sonunun geri kalanında bizi geriye düşürdü fakat her iki pilot da puan alma konusunda iyi bir iş çıkardı."

"Miami'de daha güçlü bir performans sergilemeye ve araçtan en iyisini elde etmeye çalışacağız."

"Daha fazla performans elde etmemiz gerektiğini biliyoruz ve bu hafta sonu sezonun ilk küçük güncellemelerini yapacağız."