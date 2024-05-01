Wolff: "İlk güncellememiz bu hafta sonu geliyor"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Alman üreticinin W15'e ilk güncellemelerini bu hafta sonu getireceğini söyledi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes bu yıl şimdiye kadar yarış kazanamadığı gibi, podyuma da çıkamadı ve son yılların en kötü başlangıcını yaptı.
Takım giderek daha kötüye gidiyor gibi görünüyor ve bu da akıllarda soru işaretleri yaratmaya başladı.
Bir yandan da gelişim çalışmaları var ve bu hafta sonu araca yönelik ilk güncellemeler gelecek.
Hafta sonu öncesinde konuşan Toto Wolff şöyle dedi: "Miami ve yılın ilk Amerika yarışı için hazırız."
"Bu, zorlu bir pist ve 2024'ün ikinci sprint yarışı ile takım için ilginç bir test daha olacak."
"Çin'de en iyi performansımızı gösteremedik ve sıralama öncesinde çok fazla ayar değişikliği yaptık."
"Bu durum hafta sonunun geri kalanında bizi geriye düşürdü fakat her iki pilot da puan alma konusunda iyi bir iş çıkardı."
"Miami'de daha güçlü bir performans sergilemeye ve araçtan en iyisini elde etmeye çalışacağız."
"Daha fazla performans elde etmemiz gerektiğini biliyoruz ve bu hafta sonu sezonun ilk küçük güncellemelerini yapacağız."
Toto Wolff, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Sainz'a göre Ferrari'nin 2024'teki ilerlemesinin anahtarı, "daha az korku"
İddiali koltuklardan birisi olan Mercedes koltuğunun yeni sahibi kim olacak?
Stella: "McLaren mevcut gelişim hızını sürdürürse, 12 ay içinde Red Bull'u yakalayabilir"
Clarkson: "Alonso-Aston Martin açıklaması Newey için erken yapıldı"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar