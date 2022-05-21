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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Wolff: "İlerleme kaydediyoruz fakat coşkuya kapılmıyoruz"

Mercedes patronu Toto Wolff, cuma günü önemli bir ilerleme kaydetmiş gibi göründüklerini ancak heyecana kapılmadıklarını dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Wolff: "İlerleme kaydediyoruz fakat coşkuya kapılmıyoruz"
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İspanya GP, F1 gelişim mücadelesinde çok önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor çünkü hemen hemen herkes buraya büyük güncellemelerle geldi ve Mercedes, yeniden zirveye dönmüş gibi görünüyor.

İlk beş yarışta Ferrari ve Red Bull'un ardında kalan Alman üretici, getirdiği son güncellemeyle dalgalanmayı kontrol altına aldı.

Dalgalanmayı azaltmasının yanı sıra performansı da yükselten Mercedes'te yüzler gülerken, takım patronu Toto Wolff ekibine övgüler yağdırdı.

Wolff, şöyle konuştu: "Her iki fabrikamız da çok çalıştı."

"Brixworth'teki motor fabrikamız, diğer güç ünitesi üreticilerine karşı ilerleme kaydetmeyi başardı ve bunu görmek harikaydı. Bununla çok gurur duyuyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Şasi tarafında da olması gereken yere doğru ilerliyoruz. Tıpkı Miami'de olduğu gibi güçlü bir cuma günü geçirdik ve bunu görmek güzel."

"Gridin cumartesi günü ne kadar gelişeceğini ve bu performansı sürdürüp sürdüremeyeceğimizi göreceğiz."

"Bu performansı koruyup koruyamayacağımızı ya da rahat şekilde ilk üçün içerisinde olup olamayacağımızı görmemiz gerekiyor."

Wolff, dalgalanmanın tamamen çözülmediğini ve yüksek hızlı virajlarda sorun yarattığını söyledi.

"Daha iyi olduğunu söyleyebilirim ama yüksek hızlı virajlarda sürücülerimizin kendilerini rahat hissetmelerini sağlayacak noktada değil."

"Örneğin 3. ve 9. virajda çok fazla zaman kaybediyoruz. Bu konuda neler yapabileceğimizi görmemiz gerekiyor."

"İlerleme kaydettik fakat coşkuya ya da heyecana kapılmıyoruz."

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