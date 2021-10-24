Wolff: "İkincilik beklediğimden daha iyi bir sonuç"

Max Verstappen, 2021 Amerika Grand Prix'sinde şampiyona rakibi Lewis Hamilton ile muhteşem bir mücadele yaşadı ve Red Bull, Perez'in podyum bitişi sayesinde Mercedes ile farkı azalttı ve şampiyona lideri farkı 12 sayıya çıkardı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff yarışın ardından, "İlginç strateji oyunları ve harika bir yarış oldu ama nihayetinde galibiyetin kokusunu aldık. Yine de yeterli olmadı." dedi.

Pole pozisyonundan başlayan Verstappen, startta pozisyonunu Lewis Hamilton'a kaybetmesinin ardından Red Bull, erken pit yaparak öne geçme stratejisi uyguladı.

Wolff, "İlk pitleri çok agresifti ve cesurca bir hamleydi. Biz aynısını yılın başında Bahreyn'de yapmıştık ve kazanmıştık. Ancak onlar ikinci kez aynı hamleyi yaptı ve biz de bunun sona kadar yeterli olacağını düşündük. Ancak bugün kazanmayı hak ettiler." dedi.

Alman takım patronu, Red Bull'un erken pit stopunu bekleyip beklemedikleri sorusuna, "Erken pide gireceklerini üşünüyorduk ama 10. veya 11. tur çok erken oldu. Biz orta hamurda çok yavaştık bu yüzden sert lastiğin yeteceğini düşünmedik." dedi.

Mercedes'in yere basma kuvveti daha fazla fakat Austin düzlüklerinde hızlı göründüler.

Wolff, "Umarım bu durum bir sonraki yarışlarda işimize yarar. Bence Cuma gününe çok iyi başladık ve daha sonra biraz formdan düşsek de yarışta toparladık."

"Benim için 2. sıra, beklediğimden daha iyi. Yere basma ve sürtünme arasında her zaman ince bir çizgi var." dedi.

Wolff, sezonun kalan 5 yarışından bekledikleri ve takımın yapabilecekleri hakkında ise, "Meksika genel olarak bizim için zor bir pist oldu ama bu sezon her şey değişebilir çünkü bizim güçlü olduğumuz pistlerde durumun tersine dönebileceğini gördük. Her şey yarıştan yarışa değişiyor."

"Moralimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Biz tam oradayız, her yarışı kazanabiliriz ve bu yarışları tamamlamamıza bağlı. Yarış dışı kalmak her şeyi mahvediyor ve bu yüzden motorlarla bu grid cezalarını alıyoruz. Ancak bu herkes için çok eğlenceli ve evet baskı var ama bu pozitif bir baskı." dedi.