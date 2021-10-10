Wolff: "İkinci antrenmanda gördüğümüz trafiğin ardından, Hamilton'ın yükselişi zor olacak"

Hamilton, İstanbul Park'taki sıralama turlarını takım arkadaşı Valtteri Bottas ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in önünde tamamlayarak pole pozisyonuna uzandı. Ancak Hamilton'ın yeni motora geçtiği için aldığı 10 sıralık grid cezası, İngiliz pilotun ilk çizgiyi Bottas ve Verstappen'e bırakmasına neden olacak. Hamilton ise yarışa 11. sıradan başlayacak.

Mercedes, İstanbul'da kayda değer bir şekilde daha hızlı dursa da Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın yarınki yarışta yükselmesinin zor olacağını düşünüyor. Wolff, cuma günkü antrenmanlarda yaşanan trafiği gördüğünü ve yarın daha çok zeki bir stratejiye güvenmeleri gerekeceğini belirtti.

Sky F1'e konuşan Wolff, "Dün uzun sürüşlerde bir Haas ve Williams aracının arkasındaydık, araçlara yaklaşabilmek bile çok zordu."

"Sanırım yarın bize daha çok yardım eden şey strateji olacak."

"Olumlu şeylere de bakmalısınız. Araç çok hızlı ve pole pozisyonundan başlayabiliyoruz. Olumsuz tarafta ise, bu hafta sonu ön çizgiyi kapatabileceğimiz bir hafta sonuydu ve kapatamadık. Arka sıralara gitmemiz gerekiyor. Yuki Tsunoda hariç önümüzdeki araçların hepsi orta hamurla başlayacaklar. Yükselme süreci zor olacak." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Bottas'tan Hamilton'a yardım etmesini isteyip istemeyecekleri sorulan Wolff, Fin pilotun yapabileceği en iyi şeyin, Verstappen'i arkasında tutarak yarışı kazanması olacağını söyledi ve "Valtteri yarışı kazanmak istiyor ve en iyi fırsat bu. Bu Lewis'e de yardımcı oluyor." dedi.

Hamilton da yarış içinde yaşanabilecek trafik sorununun farkında olsa da yarışı kazanma hedefinin hâlâ "imkansız olmadığını" dile getirdi.

Sky F1'e konuşan Hamilton, "Odağım hâlâ sadece yarışı kazanmakta. On birinci sıradan bunu yapmak çok zor olacak ama imkansız değil. Havanın da yarın neler yapacağını bilmiyorum. Yani her şeye hazır olup, yarın maksimum atak yapacağımızdan eminim."

"Açıkçası yarın adım adım ilerlemem gerek, uzun bir yarış var. Erkenden yukarılara tırmanabilirsem güzel olur ancak tabii ki beladan da uzak durmam gerek. Önceliğim ilk olarak beladan uzak durmak ve onları birer birer geçmenin mümkün olup olmadığını görmek olacak."

"Geçiş yapmak çok kolay değil ve hepimiz aynı lastiklerde olacağız. Yani yarın yukarı tırmanmanın zor olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.