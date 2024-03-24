Wolff, iki pilotunun da yarış dışı kalması hakkında: "Kendime yumruk atmak istiyorum!"
Toto Wolff, Mercedes'in 2024 Avustralya Grand Prix'sinde çok acımasız bir çifte yarış dışı kalma yaşamasının ardından kendisine yumruk atmak istediğini dile getirdi.
Sparks fly from George Russell, Mercedes F1 W15
Simon Galloway / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Carlos Sainz tarafından kazanılan yarışın 15. turunda nedeni henüz belirlenemeyen bir güç ünitesi arızasıyla yarış dışı kaldı.
Damalı bayrağa yalnızca birkaç tur kala ise George Russell, hemen önündeki Fernando Alonso'yu geçmeye çalışırken bariyerlere çarptı ve yarış dışı kaldı. İspanyol pilot sürüş stilini değiştirdiği için 20 saniye ceza aldı.
Mercedes'in 'büyük ölçüde hızdan yoksun' olduğu Melbourne hafta sonunun tamamı göz önüne alındığında, Wolff 'kendine yumruk atmak istediğini' dile getirdi.
Wolff, şunları söyledi: "Yarışta büyük ölçüde tempo eksikliği yaşadığımız zamanlar oldu. Hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz."
"İkinci stintte Fernando orta lastiklerle giderken ona hiçbir şekilde yaklaşamıyorduk. Tur zamanları McLaren'in bir saniye gerisinde görünüyordu."
"Ama son stintte tur zamanlarımız rekabetçiydi, çok daha iyiydik."
Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Wolff ayrıca Mercedes'in, McLaren ve Ferrari'nin gerisinde kaldığını belirtti.
"Açıkçası, sezona bu aracın geçen yıldan daha iyi olduğu inancıyla başladık."
"Geçen yıla baktığınızda Leclerc'in kaza yaptığını, Sainz'in dördüncü olduğunu ve cezası nedeniyle ilk 10'un dışında kaldığını görüyorsunuz. Şimdi bizden 40 puan öndeler."
"Bir taraftan kendime yumruk atmak istiyorum, ancak diğer taraftan da işleri doğru yaparsak durumu oldukça hızlı bir şekilde tersine çevirebileceğimizi biliyorum."
"Ama şu anda çok ama çok zor bir dönemden geçiyoruz ve bunu kabul etmesi çok zor."
"Bu durum hakkında olumlu ve iyimser hissettiğimi söylersem yalan söylemiş olurum."
"Ancak olumsuz düşüncelerin üstesinden gelmemiz ve kendimize bunu tersine çevireceğimizi söylememiz gerekiyor."
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