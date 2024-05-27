Wolff: "İki pilotumuza da şeffaf ve adil olmaya çalışıyoruz"
Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın sezon sonunda takımdan ayrılacak olması sebebiyle 'gözden çıkarıldığı' iddialarını yalanladı ve pilotlarına mümkün olan en iyi ekipmanı sağladıklarını dile getirdi.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Hamilton, Monako'da cumartesi günkü sıralamalardan memnun değildi.
Britanyalı pilot, takım arkadaşının Mercedes'in yeni ön kanadını kullanan George Russell'a karşı kaybetmesine şaşırdığını açıkladı.
Hamilton, "Özellikle bu yıl sıralamalarda George'un önünde olmayı beklemiyorum, ancak sadece zorlamaya devam etmeliyiz." dedi.
Bunun nedeni sorulduğunda ise gülümseyerek cevap verdi: "Göreceğiz."
Eski W Serisi yarışçısı Naomi Schiff, Hamilton'un Ferrari için Mercedes'ten ayrılma kararı nedeniyle 'ikinci plana atıldığını' ima ederken Wolff Mercedes'in tek amacının sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak olduğunda ısrar etti.
Mercedes ve Hamilton arasındaki 'ilişki' sorulduğunda Wolff şu yanıtı verdi: "Bu ilişkiden en iyi şekilde yararlanmaya ve son sezonda sonuçları en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz."
"Pilotlar ve takımlar arasında zaman zaman gerginlikler olabiliyor çünkü herkes en iyisini yapmak istiyor."
"Takım olarak, takım arkadaşları arasındaki en gergin rekabetlerde bile her zaman doğru dengeyi kurmaya, şeffaf ve adil olmaya çalıştığımızı gösterdiğimizi düşünüyorum."
"Bunu anlayabiliyorum, bir pilot olarak kendiniz ve takımınız için en iyisini istiyorsunuz ve bazen bu size karşı olduğunda sorgulayabiliyorsunuz."
"Ancak bir takım olarak, her iki pilotumuza da mümkün olan en iyi araçları, stratejileri ve desteği verme konusunda %100 kararlıyız."
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