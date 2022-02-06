Wolff, Horner'la ilgili "pişmanlık" sözlerini Eylül ayında söylemiş

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Mercedes patronu Toto Wolff ve Red Bull patronu Christian Horner, 2022 sezonu boyunca zaman zaman birbirleri hakkında sert sözler kullanmışlardı.

Horner, bir noktada Wolff'un "çenesini kapatması gerektiğini" söylerken, Wolff da Horner'ın konuşmayı çok sevdiğini belirtmiş ve kendisine "geveze" demişti.

Mercedes takım patronu Wolff, FORMULE 1 Magazine ile yaptığı samimi bir röportajda bu, tartışmadan ötürü duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Wolff, "Gerçekten bu tartışmalardan ötürü oldukça pişmanım. Her zaman profesyonel kalmaya, olaylara profesyonelce yaklaşmaya çalışıyorum. Fakat bir noktada işler ikimiz arasında fazla kişiselleşti."

"Yılın bir noktasında çenemi kapatmam gerektiğini söyledi. Sonrasında ben de kendisine cevap verdim ve onun bir geveze olduğunu, kameralar önünde çok fazla konuştuğunu söyledim."

"Bunu söylememeliydim."

"Çünkü bu, profesyonel bir ilişki ve en kötü düşmanınızın bile en iyi dostunuz olduğunu biliyorsunuz."

"Yani sert bir düelloya girseniz bile o kişiye saygı göstermeniz gerekiyor." demişti.

Bu açıklamalar kısa sürede büyük yankı getirdi ve sosyal medyada epey yorum aldı.

Formula1News'in haberine göre Mercedes, bunun üzerine bir açıklamada bulundu ve Wolff'un, bu sözleri 2021 sezonunun sonunda değil, Eylül ayının başında yapıldığını duyurdu.

Açıklamaya göre Wolff, bu sözleri, Hollanda GP hafta sonunda yaptığı bir röportajda söyledi.