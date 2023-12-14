Wolff, Horner'la çekilen fotoğrafın arka planını açıkladı
Mercedes patronu Toto Wolff, Christian Horner'la padokta çekilen fotoğrafının arka planını açıkladı.
Abu Dabi'deki yarışın ardından sosyal medyaya Christian Horner ve Toto Wolff'un birlikte çekilmiş bir fotoğrafı damgasını vurdu.
Fotoğrafta Red Bull Racing ve Mercedes takım patronlarının gülümseyerek birbirlerine sarıldıkları görülüyordu.
Herkes Horner ve Wolff'un ne kadar gergin bir ilişkiye sahip olduğunu bildiği için fotoğraf çok sayıda şakaya yol açtı.
Horner, Sky Sports News'e verdiği yeni bir röportajda Wolff ile ortak fotoğrafını şöyle yorumladı: "Birbirimize saygı duyuyoruz."
"Mercedes, baskın olduğu dönem boyunca olağanüstü sonuçlar elde etti ve güçlü bir takım olmaya da devam ediyor."
"Harika bir sezon geçirdik ve Mercedes'i pek göremedik, bu yüzden sezon sonunda birlikte bir fotoğraf çektirdik."
"Birbirimize saygı duyuyoruz. Rekabet pistteki mücadeleyle sınırlı kalmalı."
Horner, Mercedes'in 2024'te daha güçlü bir rakip olmasını isteyip istemediği sorusuna ise gülümseyerek "Pek sayılmaz." yanıtını verdi.
Wolff, ise OE24'e şöyle dedi: "Fotoğraf padok çıkışında çekildi."
"Mark Mateschitz'in etrafında, aralarında annesinin ve iyi tanıdığım birkaç kişinin de bulunduğu büyük bir grup vardı."
"Onlara katıldım ve Geri [Horner'ın eşi] ile hoş bir sohbetin ardından bu fotoğrafı çektirdik."
"Arkadaş mıyız? En son 2021 finalinden önce el sıkışmıştık. Fakat rakiplerinizin başarılarına saygı duymalısınız. Bence de Red Bull'un başardığı her şeye saygı duyuyorum."
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