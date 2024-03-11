Wolff: "Horner'ın düştüğü tuzağa düşmek istemiyorum"

Max Verstappen, Suudi Arabistan Grand Prix’sinde Sergio Perez’e liderlik ederek sezonun ikinci dublesini yaptı ve Red Bull’a her iki şampiyonada erken bir liderlik kazandırdı.

Bu sonuç, Red Bull’un 2022 São Paulo Grand Prix’sinden bu yana bir yarış dışında her yarışı kazanmış olması anlamına geliyor.

Red Bull’un üstünlüğü, Mercedes’in 2022 yenilikleri öncesi olduğu yoldan ilerliyor. Medyaya konuşan Wolff: “Horner'ın 2014 veya 2015’te düştüğü tuzağa düşmek istemiyorum. Ortada bir hakimiyet olduğu için kuralları değiştirmemiz gerektiğini söylemişti.”

“Haklarını vermek gerekiyor, son iki senede diğer takımlara kıyasla yapabilecekleri en iyi işi çıkardılar. İstedikleri mesafeyi açıp kaybolabiliyorlar ve yakınlarında başka kimse olmuyor."

“Bugün Ferrari ve Leclerc tehditi vardı. Eğer Sainz da burada olabilseydi en iyi ikinci takım olurlardı. Ancak gridde büyük bir performans farkı yok."

“Piste bağlı olarak onların bambaşka bir ligde oldukları bir gerçek.”

İlknur Çetinkaya