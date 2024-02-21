Wolff, Horner'ın soruşturması hakkında ilk kez konuştu!
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Christian Horner'a yöneltilen "uygunsuz davranış" suçlamaları ve soruşturması hakkında açıklamalarda bulundu.
Horner'a bir kadın bir meslektaşı tarafından "uygunsuz davranış" iddiaları yöneltildi. Formula 1 takımının Avusturyalı ana şirketi Red Bull GmbH, bu suçlamaların ardından Horner'a soruşturma açtı.
Horner geçtiğimiz günlerde Londra'da soruşturmayı yürüten harici uzman avukat tarafından sorgulandı. İlk görüşmede konuyla ilgili herhangi bir karara varılamadı.
Bu süreç boyunca birçok kez Horner'dan istifa etmesi istendiği ve Horner'ın Red Bull'daki görevine devam edemeyeceği öne sürüldü.
Ancak Horner, RB20'nin lansmanında yer aldı ve Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde de takımın başında yer alıyor.
Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing
Fotoğraf: Giorgio Piola
Horner, Bahreyn'de düzenlenen basın toplantısına katılmazken Mercedes takım patronu Toto Wolff oradaydı ve Wolff'a, Horner'a yönelik suçlamalarla ilgili düşünceleri soruldu.
Wolff, konu hakkında şunları söyledi: "Formula 1 ve tüm takımların yaptığı şey; kapsayıcılığı, eşitliği, adaleti ve çeşitliliği savunmaktır. Ve bu sadece konuşmakla değil, her gün bu ilkelere bağlı kalarak yaşamakla olur. Bence kendimize koyduğumuz standart da bu."
George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
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