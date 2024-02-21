Wolff, Horner'ın soruşturması hakkında ilk kez konuştu!

Kış aylarında F1 gündemini en çok meşgul eden konulardan biri, Red Bull takım patronu Christian Horner'a yöneltilen "uygunsuz davranış" suçlamalarıydı.

Horner'a bir kadın bir meslektaşı tarafından "uygunsuz davranış" iddiaları yöneltildi. Formula 1 takımının Avusturyalı ana şirketi Red Bull GmbH, bu suçlamaların ardından Horner'a soruşturma açtı. Horner geçtiğimiz günlerde Londra'da soruşturmayı yürüten harici uzman avukat tarafından sorgulandı. İlk görüşmede konuyla ilgili herhangi bir karara varılamadı.

Bu süreç boyunca birçok kez Horner'dan istifa etmesi istendiği ve Horner'ın Red Bull'daki görevine devam edemeyeceği öne sürüldü.

Ancak Horner, RB20'nin lansmanında yer aldı ve Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinde de takımın başında yer alıyor.

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing Fotoğraf: Giorgio Piola

Horner, Bahreyn'de düzenlenen basın toplantısına katılmazken Mercedes takım patronu Toto Wolff oradaydı ve Wolff'a, Horner'a yönelik suçlamalarla ilgili düşünceleri soruldu.

Wolff, konu hakkında şunları söyledi: "Formula 1 ve tüm takımların yaptığı şey; kapsayıcılığı, eşitliği, adaleti ve çeşitliliği savunmaktır. Ve bu sadece konuşmakla değil, her gün bu ilkelere bağlı kalarak yaşamakla olur. Bence kendimize koyduğumuz standart da bu."

"Biz küresel bir sporuz, dünyanın en önemli spor platformlarından biriyiz ve biz rol modelleriz. Ancak son haftalarda çok sayıda spekülasyon var, duyduğumuz spekülasyonlar var ve pek çok şey olup bitiyor."

"Bence bu aşamada önemli olan, sürecin titizlikle yürütülmesi... Red Bull'un başlattığı bağımsız soruşturma eğer şeffaflık ve titizlikle doğru bir şekilde yürütülürse; sonuçların ne olduğuna, Formula 1 için ne anlama geldiğine ve bundan nasıl ders çıkarabileceğimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Çünkü biz; sadece bir takımın sorunu olmaktan çok daha büyük, bu tür çok ama çok kritik konulardan ziyade spor hakkında, yarış araçları hakkında konuşmak istiyoruz."