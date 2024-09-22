Wolff, Horner'ın Russell yorumu hakkında: "Durumu karıştırmaya çalışıyor"
Toto Wolff, Christian Horner'ın George Russell hakkındaki yorumlarını değerlendirdi.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Singapur Grand Prix'sinde Ferrari'ye karşı yaşanan zorlu mücadeleyi 'acı verici' olarak nitelendirirken, takımın performansının beklentilerin çok altında olduğunu kabul etti.
Ayrıca, Red Bull takım patronu Christian Horner'ın George Russell hakkında yaptığı yorumları da eleştirdi.
"Ferrari ile mücadelemiz gerçekten acı verici bir akşamdı. Dördüncü ve altıncı olmak, özellikle üçüncü ve dördüncü sıradan başladığınızda kesinlikle kabul edilemez. Şu anda sıcak havada ve çekişin zor olduğu pistlerde zorlanıyoruz."
"Ancak bu bir bahane değil, kendimizden beklediğimiz bu değil. Eğer en hızlı aracınız liderin bir dakika gerisindeyse, bunu kolayca kabul etmek zor."
Christian Horner'ın George Russell hakkındaki açıklamaları sorulduğunda ise Wolff, "Christian her zaman olayları karıştırmaya çalışıyor! George bir Mercedes pilotu ve umarım öyle kalır. Uzun bir sözleşmemiz var." dedi.
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