Wolff, Horner'ın Mercedes'ten Red Bull'a '220' personel geçtiği iddiasını reddetti
Toto Wolff, Christian Horner'ın Mercedes'in motor departmanından '220' kişiyi Red Bull'a aldıkları iddiasını reddetti.
Fotoğraf: LAT Images
Horner ve McLaren'den Zak Brown kısa bir süre önce personel değişiklikleri konusunda medyada karşılıklı atışmalarda bulunmuş, Brown Adrian Newey'nin ayrılışının Red Bull'da 'düşecek ilk domino taşı' olacağını söylemişti.
Red Bull personelinden CV akını gördüğünü iddia eden Wolff'a da bu konu soruldu. Wolff bu konuda, "Zak kesinlikle haklı, Red Bull CV'lerini her seviyede görüyoruz."
Horner bu yorumlardan hoşlanmadı ve karşılık verdi: "220 kişiyi Mercedes'ten Red Bull Powertrains'e aldık, bu yüzden insan kaybetmekten bahsettiğimizde 220 kişi için bir ya da iki CV'den daha fazla endişelenirdim."
Wolff'a Imola'da bu sayı sorulduğunda şunları söyledi: "Matematik üzerinde çalışmalı. 19 mühendis aldılar."
"Bu sayılar ne olursa olsun, takımlar arasında gelip giden doğal dalgalanmalar olduğunu düşünüyorum, ki bu tamamen normal."
"Bence üst düzey liderlikle olabildiğince iyi bir motor departmanımız var.
"HPP'de organizasyonel yapı açısından, orada çalışan ve etkileşimde bulunduğum için şanslı olduğum insanlar açısından farklı olmasını dilediğim tek bir şey bile yok. Tek kelimeyle mükemmel bir organizasyon."
"2026'nın gelmesini ve güç ünitelerinin farklı performans seviyelerini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Red Bull artık F1'in en hızlı aracına sahip değil mi?
Horner: "Imola'nın gidişatını değiştirmemizi sağlayan kişi Buemi"
F1'in baş teknik sorumlusu Symonds görevinden ayrılıyor
McLaren, Monako GP'de Senna özel renk düzeniyle yarışacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar