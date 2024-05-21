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Formula 1 Emilia Romagna GP

Wolff, Horner'ın Mercedes'ten Red Bull'a '220' personel geçtiği iddiasını reddetti

Toto Wolff, Christian Horner'ın Mercedes'in motor departmanından '220' kişiyi Red Bull'a aldıkları iddiasını reddetti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: LAT Images

Horner ve McLaren'den Zak Brown kısa bir süre önce personel değişiklikleri konusunda medyada karşılıklı atışmalarda bulunmuş, Brown Adrian Newey'nin ayrılışının Red Bull'da 'düşecek ilk domino taşı' olacağını söylemişti.

Red Bull personelinden CV akını gördüğünü iddia eden Wolff'a da bu konu soruldu. Wolff bu konuda, "Zak kesinlikle haklı, Red Bull CV'lerini her seviyede görüyoruz."

Horner bu yorumlardan hoşlanmadı ve karşılık verdi: "220 kişiyi Mercedes'ten Red Bull Powertrains'e aldık, bu yüzden insan kaybetmekten bahsettiğimizde 220 kişi için bir ya da iki CV'den daha fazla endişelenirdim."

Wolff'a Imola'da bu sayı sorulduğunda şunları söyledi: "Matematik üzerinde çalışmalı. 19 mühendis aldılar."

"Bu sayılar ne olursa olsun, takımlar arasında gelip giden doğal dalgalanmalar olduğunu düşünüyorum, ki bu tamamen normal."

"Bence üst düzey liderlikle olabildiğince iyi bir motor departmanımız var.

"HPP'de organizasyonel yapı açısından, orada çalışan ve etkileşimde bulunduğum için şanslı olduğum insanlar açısından farklı olmasını dilediğim tek bir şey bile yok. Tek kelimeyle mükemmel bir organizasyon."

"2026'nın gelmesini ve güç ünitelerinin farklı performans seviyelerini görmek için gerçekten sabırsızlanıyorum."

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