Wolff: "Horner'ın emekliliği hayatımı kolaylaştırır"
Franz Tost'un ayrılışını açıklamasının ardından Toto Wolff şaka yollu, sıranın Red Bull'dan Christian Horner'a gelmesini umduğunu söyledi.
Red Bull'un eski Minardi takımını satın alıp Toro Rosso olarak yeniden markalaştırmasının ardından 2005 yılında spora katılan Tost, gridde en uzun süre görev yapan ikinci takım patronu konumunda.
Ancak bu durum 2023 sezonunun sonunda değişecek. 67 yaşındaki Tost artık emeklilik zamanının geldiğine karar verdi ve Ferrari'den Laurent Mekies onun yerine geçecek.
Tost'un ayrılmasıyla Christian Horner en uzun süre görev yapan patron olarak kalırken, Ocak 2013'te Gümüş Oklar'a katılan Wolff ikinci sıraya yükselmiş olacak.
Bu üç isim Miami Grand Prix'sinden kısa bir süre önce düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi ve Wolff, emekliye ayrılmasını istediği bir sonraki takım patronu hakkında şaka yaptı.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, arm wrestle over the trophy on the grid
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Wolff, "Öncelikle Franz hakkında bir şeyler söylemek istiyorum, çünkü ikimiz de Avusturyalıyız ve dolayısıyla bir geçmişimiz var."
"İkimiz de eski Red Bull Ring'de yarışmaya başladık ve ikimiz de aynı yarış okulunda eğitmenlik yaptık. Elbette Franz benden 45 yıl önce oradaydı. Ama aslında birbirimizi sadece birkaç yıl farkla kaçırdık. Yani birlikte uzun bir yol kat ettik."
Wolff Tost'a "İçimizde en uzun süre görev yapan takım patronu sen misin? Yoksa Christian mı?" diye sordu. Cevabın Tost olduğunu duyunca Horner'a,
"Tamam. O zaman bir sonraki durak sensin, değil mi? Bu benim hayatımı çok daha kolaylaştırır."
Wolff, Tost'u 'inanılmaz bir kariyer' için övdü ve "Uzun süredir burada olan çok fazla kişi yok, bu yüzden başardığın her şey için tebrikler." dedi.
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