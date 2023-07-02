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Wolff: "Horner'ın 2026 yılıyla ilgili korkusu, Red Bull F1 motoruyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor"

Mercedes patronu Toto Wolff, Red Bull patronu Christian Horner'ın 2026 F1 kurallarıyla ilgili endişelerinin, Red Bull'un motor projesinin "geride kalmasından korkmasından" kaynaklandığını düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, is interviewed on stage

Horner hem F1 Komisyonu hem de takım patronları toplantılarında 2026 kural paketini bir araya getirirken dikkatli olmalarını, zira yanlış yapmaları halinde araçların çok karmaşık veya istenilen seviyede olmayacağını söylemişti.

Araçların düşük sürüklenmeye sahip olmaması halinde düzlüklerde güç ünitesinin elektrik gücünün hızla tükeneceğini ve sürücüler vites düşürmek zorunda kalacağı için de gösterinin alay konusu haline getirebileceğini öne sürdü.

Ancak Wolff, Horner'ın bu konudaki korkularını paylaşmıyor ve Red Bull'un kendi güç ünitesi gelişiminde geride kalmasından ötürü "politik" davrandığını düşünüyor.

Red Bull tarihinde ilk kez kendi motorunu tasarlıyor. Ford'un desteğiyle üretilecek bu motor, 2026'da kullanılmaya başlanacak.

Horner'ın 2026 ile ilgili görüşlerini değerlendiren Wolff,  "Bence motor projesinin yeterince ilerlememesinden korkuyor ve kuralları bu şekilde bozmak istiyor."

"Yani onu böyle bir şey söylemeye iten şeyin ardında ne olduğunu her zaman sorgulamak zorundasınız." dedi.

Horner, içten yanmalı motor ve elektrikli gücü arasındaki 50/50'lik ayrımın değiştiğini görmek istiyor. Böylece güç ünitesinin elektrik tarafına çok fazla bağımlı olmayacağı görüşünde.

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak Wolff, Audi'nin ilgisini çekmek ve Honda'yı bir kez daha spora çekmek amacıyla tasarlanan 2026 kurallarında değişiklik olmayacağı konusunda net.

"Böyle bir şey olmayacak. Büyük harflerle söylüyorum bunun olma şansı sıfır! Bu yüzden bu konular neden gündeme geliyor bilmiyorum."

"Bu kuralları, tüm otomobil üreticilerinin katılımıyla yıllar boyunca süren toplantılar sonucunda ortaya koyduk. Audi'nin nihayet spora katılmasını ve Honda'nın da orada kalmasını sağlayan şey buydu. Bu F1 için hayal edilebilecek en iyi durum."

"Zorlayıcı mı? Şasi tarafındaki tasarımcılarımız 'peki bunu nasıl yapacağız' diyorlar mı? Evet, diyorlar. Fakat sorun yok."

"Bu düzenlemeler artık değişmeyecek. Artık ertelenmeyecekler, çünkü dünyanın sürdürülebilirlik konusunda ilerleme kaydetmesi gerekiyor."

"Emisyonları azaltmamız gerekiyor ve biz bu konuda çok heyecanlıyız."

Wolff, 2026 araçlarıyla hem virajlarda hem de düzlüklerde şimdikine benzer bir performans sergilemenin zor olacağının farkında ancak sorunların aşılamaz olduğuna inanmıyor.

Wolff, sürücülerin bataryalarını şarj etmek için düzlükte vites düşüreceği için gösterinin zarar göreceği iddiaları hakkında ise, "Bu düpedüz felaket tellallığı."

"Özünde, Formula 1'in -sürücülerin- düzlüklerde vites küçültmesini önleyecek şasi/motor düzenlemeleri yapacak kadar yenilikçi olmadığını mı düşünüyorsunuz?"

"Bugünün şasisini alıp içine geleceğin güç ünitesini koyduğunuzda, uzun düzlüklere sahip bazı pistlerde (Monza, Suudi Arabistan ve Bakü) bu olabilir. Fakat bu, günümüzle alakalı."

"Bugünün prototip kadar ağır ve fil kadar büyük şasilerini kullanmayacağız. İşte 2026 için yeniden keşfetmemiz gereken şey bu olacak."

"Bu sayede sürdürülebilirliği aerodinamik verimlilikle birleştirebileceğiz ve bence bu sadece iyi bir şey."

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