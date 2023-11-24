Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Red Bull takım patronu Christian Horner, geçtiğimiz günlerde, Lewis Hamilton'ın bu yılın başında kendileriyle görüştüğünü iddia etmişti.

Yedi kez dünya şampiyonu Horner'la normal bir sohbet yaptığını ancak kendisini konuşmaya davet eden tarafın Horner olduğunu iddia etti.

Yas Marina pistinde konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, Horner'ın bu konudaki tavrına anlam veremediğini söyledi.

Wolff, "Bu adamı buna iten şeyin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Böyle şeyler düşünmesini de anlayamıyoruz."

"Olan şuydu: Christian, birlikte çalıştığımız bir ajans aracılığıyla, koltuk hakkında konuşmak üzere Lewis'in iletişim bilgilerini almak istedi."

"Her şey bu şekilde gelişti, Christian onun müsait olup olmadığını sordu."

"Lewis'in Christian'la bir görüşmesi oldu, ki bunu bana hemen anlattı, koltukla ilgili değildi; havadan sudan bir şeydi."

"Bunu gördüm. Bir sözleşme söz konusu değildi, bu yüzden saçmalıktan ibaretti."

"Bu yüzden onu bunu söylemeye iten şeyin ne olduğunu bilmiyorum."

"Şampiyon oldunuz. Bu konuda mutlu olun, alçakgönüllü davranın. Başarının tadını çıkarın." dedi.