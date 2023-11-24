Prime'a abone ol
Formula 1 Abu Dabi GP
Haberler

Wolff: "Horner'ı böyle davranmaya iten şeyi merak ediyorum"

Mercedes patronu Toto Wolff, Christian Horner'ın Lewis Hamilton'la ilgili son sözlerine anlam veremiyor.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
George Russell, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG

Red Bull takım patronu Christian Horner, geçtiğimiz günlerde, Lewis Hamilton'ın bu yılın başında kendileriyle görüştüğünü iddia etmişti.

Yedi kez dünya şampiyonu Horner'la normal bir sohbet yaptığını ancak  kendisini konuşmaya davet eden tarafın Horner olduğunu iddia etti.

Yas Marina pistinde konuşan Mercedes patronu Toto Wolff, Horner'ın bu konudaki tavrına anlam veremediğini söyledi.

Wolff, "Bu adamı buna iten şeyin ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Böyle şeyler düşünmesini de anlayamıyoruz."

"Olan şuydu: Christian, birlikte çalıştığımız bir ajans aracılığıyla, koltuk hakkında konuşmak üzere Lewis'in iletişim bilgilerini almak istedi."

"Her şey bu şekilde gelişti, Christian onun müsait olup olmadığını sordu."

"Lewis'in Christian'la bir görüşmesi oldu, ki bunu bana hemen anlattı, koltukla ilgili değildi; havadan sudan bir şeydi."

"Bunu gördüm. Bir sözleşme söz konusu değildi, bu yüzden saçmalıktan ibaretti."

"Bu yüzden onu bunu söylemeye iten şeyin ne olduğunu bilmiyorum."

"Şampiyon oldunuz. Bu konuda mutlu olun, alçakgönüllü davranın. Başarının tadını çıkarın." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Abu Dabi GP 1. antrenman: Çaylakların katıldığı seansın lideri Russell!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Formula 1
Abu Dabi GP

Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları Abu Dabi GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Haberler

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım" Horner: "Hamilton-Red Bull hikayesinin bu kadar büyümesine şaşırdım"

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F1 Formula 1
Abu Dabi GP

Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı Canlı anlatım: Abu Dabi GP 2. antrenman seansı

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

F2 FIA F2
Abu Dabi

F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu! F2 Abu Dabi: Sezonun son pole pozisyonu Doohan'ın oldu!

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

MGP MotoGP
Valensiya GP

Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok" Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol