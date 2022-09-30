Wolff, Horner'a yüklendi: "Belki de finansal direktörüyle konuşmuyordur"

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La Gazzetta dello Sport ve Auto, Motor und Sport'un özel haberine göre, en az iki takım 2021 yılında izin verilen 148,6 milyon dolardan daha fazla harcama yaptı.

Padokta Aston Martin ve Red Bull Racing'in adı geçse de, resmi raporlar için şu anda çarşamba günü yapılacak FIA duyurusu bekleniyor.

O zaman kuralı çiğnediği iddia edilen takımların tam olarak ne kadar harcama yaptığı da netleşecek ve miktar, verilecek cezada çok önemli olacak. Spor yönetmeliklerde %5'lik bir dilimden (2021'de 7,5 milyon dolara denk geliyor) bahsediliyor.

Yüzde %5'i aşmayan tüm ihlaller para cezasına çarptırılırken, takımların bu oranı geçmesi halinde sportif cezalar uygulanıyor. Bunda sürücünün veya takımın puanı silinebilir hatta o sezondan men bile edilebilir.

Christian Horner ve Helmut Marko Singapur'da herhangi bir endişeleri olmadığını söylediler. Hatta Horner, Red Bull Racing'in harcadığı rakamların bütçe sınırının altında olduğunu söyledi.

Ancak rakip takımlar, örneğin Mercedes tartışmaları daha da körüklüyor.

Wolff, cuma günü yaptığı açıklamada, "Christian'ın böyle bir şey söylemesi komik çünkü Red Bull haftalardır, hatta aylardır soruşturma altında."

"Fakat belki de finans direktörüyle konuşmuyordur..."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG talks to press Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Biz de dahil olmak üzere her takım FIA tarafından soruşturuldu. Ancak anladığımız kadarıyla iki ihlal tespit edildi."

"Biri küçük bir suç ve daha çok prosedürle alakalı. Diğeri ise bütçe sınırının çok üzerine çıkıldığı daha ciddi bir suç. Bu konu hâlâ araştırılıyor."

"Olası bir ihlalle alakalı cezanın ne olması gerektiğini bilmiyorum ama kurallar oldukça net. Bütçe sınırının altında kalmak zorundasınız ve buna uymazsanız, dava özel bir panele taşınır."

"Daha sonra da insanlar, tüm seçenekler arasından hangi cezanın uygun olduğuna karar vermek zorunda kalır." dedi.

Fakat Wolff, 2021'deki ihlalin sadece o yılı değil, 2022 hatta 2023'ü etkilediği görüşünde.

"2021'de sınırı aştıysanız, 2022'ye yansır ve 2023'e doğru da avantajınız olur. Red Bull'un bu yıl daha hafif bir şasi onaylattığı doğruysa, o zaman gelecek yıl bu şasiyi kullanabilirler ve o yıla da yansımış olur."

"Dolayısıyla bu, üç şampiyonanın birbirine bağlı olduğu bir tür domino etkisi yaratıyor."

Wolff'a bu işi 'ciddi bir konu' olarak mı gördüğü yoksa Formula 1'deki politik oyunun bir parçası mı olduğu sorulduğunda şöyle dedi: "Hayır, bence bu son derece ciddi bir mesele."

"Bütçe sınırı nedeniyle istediğimiz her şeyi kullanamadık, geliştirebileceğimiz şeyleri geliştiremedik ve ayrıca 40'tan fazla kişiyi kenara çekmek zorunda kaldık."

"Bu insanlara ihtiyacımız vardı."

"Bütçe sınırına uymak büyük bir projeydi. Şimdi birisi buna uymuyor veya sınırları esnetiyor.... Bir milyon bile çok büyük bir fark yaratır."