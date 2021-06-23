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Formula 1 / Fransa GP Haberler

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Christian Horner'ın Azerbaycan'daki ''kaba'' yorumlarına tepki dahi vermemesi gerektiğini düşünüyor.

Wolff: "Horner'ın 'kaba' yorumlarına tepki bile vermemeliydim"

Hamilton ve Verstappen pist üzerinde tekerlek tekerleğe mücadele ederken, Wolff ve Horner da aynısını pist dışında yapıyor ve iki takım arasındaki yarış kızışmaya devam ediyor.

Arka kanat tartışmalarının yaşandığı Bakü'de yorum yapan Horner, Wolff'un ''çenesini kapatması gerektiğini'' söylemişti ve dikkatleri Mercedes W12'nin ön kanadına çekmişti.

Wolff ise Horner'a ''geveze'' diye yanıt vermiş ve Red Bull'un, 2021 sezonunda iki şampiyonayı da lider götürdüğü düşünüldüğünde, Horner'ın daha mütevazı davranması gerektiğini söylemişti.

Geri dönüp bakan Wolff, Horner'ın ilk yorumlarına cevap vermemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Channel 4 için David Coulthard'la bir röportaj yapan Wolff, ''Geçtiğimiz hafta bu yorumlara tepki dahi vermemeliydim."

''O kabaydı ve ben de bu kabalığa cevap verdim. Hiç önemsemiyorum ve odaklanmıyorum.''

''Biz Hollywood aktörleri değiliz, en azından hepimiz değiliz. Ben sadece takıma ve kendimize odaklanmak ve rolümü en iyi şekilde gerçekleştirmek istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Turbo hibrit çağı boyunca Mercedes'in bu kadar baskı altında kaldığını görmek nadir olmuştu ve Wolff bu durumun, takımın çoğu için  yeni tecrübe olduğunu söyledi.

''Takımımızın %30'u henüz hiç dünya şampiyonluğu kaybetmedi. Bunu iyi bir açıdan söylüyorum çünkü bu yıl, yeterince hızlı olduğumuzu hissedememek bizim için farklı bir tecrübe.''

''Biz elimizden geleni yapıyoruz ve dünya şampiyonasında rekabet etmek için gelişim gösteriyoruz.''

Coulthard'ın, Williams sürücüsü George Russell'ın terfi ettirilmesinin doğru olup olmadığı sorusuyla birlikte, Wolff son olarak Valtteri Bottas ve Russell'ın gelecekleri hakkındaki soruları da yanıtladı.

''Biz Valtteri'ye borçluyuz ve o da bize borçlu. Birlikte çok sağlam yarışlar geçirdik. 'Bize ne oldu ve bir sonraki yıl ne yapacağız?' diye düşüneceğiz.''

''George, açıkça görüldüğü üzere mantıklı bir seçim. Etrafta başka kimse yok yani ikisi arasında seçim yapacağız.''

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