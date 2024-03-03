Wolff: "Horner soruşturmasında hüküm vermek takımların değil, FIA'nın görevi"

F1'in sezon açılışı Bahreyn Grand Prix'si hafta sonu, bir kadın çalışan tarafından kendisine yöneltilen iddiaların ardından Red Bull'un enerji içecekleri şirketi tarafından hakkında soruşturma açılan Horner'ın içinde bulunduğu durumun gölgesinde kaldı.

Bağımsız bir avukat tarafından yürütülen sekiz haftalık soruşturmanın ardından Horner suçsuz bulundu.

Ancak bu, meselenin sonu olmadığını kanıtladı. Perşembe günü Bahreyn'de anonim bir kaynak, takım patronu ve medya da dahil olmak üzere üst düzey FIA ve F1 personeline iddia edilen kanıtlardan oluşan bir dosya gönderdi.

Ardından, Red Bull'un yarışta 1-2 olmasından sadece saatler sonra Jos Verstappen Horner'a karşı ağır sözler söyledi ve Horner'ın kalması halinde dünya şampiyonu takımın parçalanma riski taşıdığını söyledi.

Horner tartışmasının odağı yeni sezonun başlangıcından uzaklaştırması sporun üst düzey isimlerini alarma geçirdi ve FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem bunun F1 için zarar verici olduğunu açıkça kabul etti.

Ancak, Horner'ın durumunun FIA'nın şeffaflık ve dürüstlüğü sağlamak için araştırması gereken bir konu olduğu yönündeki önerilere rağmen, Ben Sulayem resmi bir şikayet olmadığı sürece FIA'nın hiçbir şey yapamayacağını söyledi.

Ancak Wolff'a göre bu doğru bir yaklaşım değil. Söz konusu meseleler o kadar önemli ki Red Bull'un rakiplerinin bir duruş sergilemeye zorlanmasının yanlış olacağına inanıyor.

Bahreyn'de konuşan Wolff, "Bence bu konunun nasıl ele alındığını sorgulamaya devam ettiğim anda, muhtemelen meseleye bir faydam dokunmayacaktır."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"O zaman bunun sadece F1 içindeki bir güç savaşıyla ilgili olduğu görülebilir. Bu yüzden bunun takımların elinde olmadığını düşünüyorum."

"Bu o kadar büyük bir konu ki, Mercedes ya da McLaren'deki bir ismin Red Bull'dakiler hakkında konuşuyormuş gibi görünerek tüm durumu küçültmek istemiyorum."

"Bakalım önümüzdeki günlerde ne olacak. FIA'nın ve ticari hak sahibinin pusulayı doğru belirlemesini çok isterim." dedi.

FIA kaynakları, tek taraflı hareket etme konusundaki isteksizliğinin, konuyu tamamen Red Bull'un iç sorunu olarak görmesinden kaynaklandığını belirtirken, Wolff durumu bu şekilde görmüyor.

F1'in bir bütün olarak uygunsuz davranış iddialarına nasıl yanıt verdiğinin, daha geniş dünyadaki duruşu için bir işaret olduğunu düşünüyor.

Wolff, "Bence durumun ele alınışı F1 için çok kritik. Herhangi bir eylemde bulunmak bizim elimizde değil. Eşitlik ve çeşitlilik gibi tüm bu konuları en iyi hale getirmek için ne yapabileceğimiz konusunda kendimize bakmalıyız. Biz de bunu yapıyoruz."

"Bu konuda ön saflarda yer aldığımız için gurur duyuyorum. Başka bir kişi veya başka bir takım hakkında hüküm vermek FIA'nın işi. Bu onların elinde. Muhtemelen bakmamız gereken yer de orası." dedi.