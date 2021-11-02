Wolff: “Horner, bir Hollywood oyuncusu gibi davranıyor”

Wolff ve Red Bull’daki meslektaşı Horner, şampiyonluk mücadelesi verdikleri sezonda birçok kez sözlü olarak birbirlerini eleştirdiler.

Son olarak Horner, Red Bull’un bu sezonki şampiyonluk iddiası sebebiyle Wolff’un ‘farklı bir baskı içerisinde’ olduğunu belirtmişti.

Ancak Wolff, Horner’ı ‘bir aktör gibi davranmakla’ suçladı ve bu gibi yorumların, özellikle Netflix belgeseli Drive to Survive’ın ardından ‘manşet olmak’ için yapıldığını iddia etti.

Daily Mail’e konuşan Wolff, “Christian’ın ben ve baskı hakkında söyledikleri şeyler kesinlikle doğru değil. Onun, bu dünyadaki başrol oyuncularından biri olmaya çalıştığını düşünüyorum. Ve bir hissedar ve takım sahibi olarak, benim için bu tür hikayeler yaratması harika.”

“Ancak bununla alakası bile yok. İnsanların önüne bir mikrofon veya kamera koyuyorsunuz ve Hollywood’daki küçük aktörler gibi davranmaya başlıyorlar.”

“Boşlukları doldurup oyunculuk yapmaları çok iyi. Bu, spor için ve Netflix için iyi. Çünkü sadece kronometreyi değil, insanları da öne çıkarmak istiyorlar.”

“İnsanlar, tartışmalı şeyler söylediklerinde gündeme geldiklerini anladılar. Bu, onlara medyada görünme fırsatı veriyor ve gazetede fotoğraflarının çıkmasını sağlıyor.”

“Birçok şekilde köklerimize dönüyoruz, çünkü Bernie Ecclestone’ın zamanında yaratılan şey de yarış ve dramaydı.”

“Yeteri kadar yarış olmadığında drama yarattı ve bu, manşetlerde yer almak için her zaman iyiydi. Bu yüzden biz de bu durumdayız.”

“Ancak bu konuya kendimi kaptırmıyorum. Bunu eğlenceli buluyorum, ama bu bana dokunmuyor.”

“Bakın, hayatımda çok fazla zor sene geçirdim, bu ölçekte olmayan Formula 1 şampiyonlukları için savaştım.” ifadelerini kullandı.

İki takım arasındaki ilişki, Hamilton ve Verstappen’in ilk turda çarpıştığı Britanya Grand Prix’sinde gerildi. Hamilton 10 saniye zaman cezası almasına rağmen yarışı kazanırken, Verstappen yarışı tamamlayamadı. Monza’da temas ettiklerinde ise her ikisi birden yarış dışı kaldı.