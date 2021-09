Wolff: "Hollanda GP'yi kazanacak tempomuz vardı"

Hollanda Grand Prix'sinde zafer Red Bull ve Max Verstappen'in olurken, özellikle sıralama turlarında iki takım arasında 0.2 saniyeyi bulan farklar vardı.

Kimileri Red Bull'un çok önde olduğunu söylese de, Toto Wolff arada neredeyse hiç fark olmadığını ve her şey bir araya gelseydi Hollanda GP'yi dahi kazanacaklarını söyledi.

Wolff, "Silverstone'da iyi bir tempoya sahiptik ve Macaristan'da da iyi bir tempomuz vardı. Açıkçası bu yarışlarda Max'i görmedik."

"Spa'da ortada bir yarış yoktu. Yani Silverstone ya da hatırladığım kadarıyla Fransa'dan bu yana ilk gerçek yarış oldu."

"Bence hızlıydık, yarışı kazanacak tempomuz da olabilirdi. Fakat Max cumartesi günü küçük bir farkla pole pozisyonundaydı. Lewis ikinci antrenmanda çok fazla pist üstü zamanı kaybetti ve bu da fark yarattı."

"Bence hafta sonu düzgün bir şekilde planlamış olsaydı, pole için savaşırdık ya da muhtemelen pole pozisyonunu alabilirdik ve bu da açıkçası yarışın sonucunu değiştirirdi."

"Yine de bilirsiniz, bu sporda 'olabilirdi, olmazdı' diyerek bir yere varılmaz. Fakat takımlar arasında görüldüğü üzere hiçbir şey (fark) yok."

"İlk üç araç diğer herkese tur bindirdi ve bu, bu şampiyonaları kazanmak için olması gereken seviyeyi gösteriyor." dedi.

Wolff, yarışı strateji nedeniyle kaybettiklerini de düşünmüyor.

"Strateji açısından bakarsak, yarışı hemen hemen sıralama turlarında ve yarışta kaybettik. Ayrıca muazzam bir tempoya sahip olduklarını da söylemek lazım. Bence önde olsaydık, orada kalırdık ve bunu sürdürmek için tempomuz da olurdu."

"Bazı riskler almak önemliydi. Onların sert lastiğe geçeceğine inanmamıştık. Bu lastiklerin durumu bilinmeyendi ve düşüncemiz onları, sonunda bize fırsat verebilecek olan erkenden ikinci bir pit stopa sokmak ve yumuşak lastiğe geçmelerini sağlamaktı."

"Bu yüzden de pitten sonra içerisinde bulacağımız trafikten rahatsızlık duymadık. Sonunda yumuşağa geçmediler, biraz risk aldılar ve başarılı oldular."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and the rest of the filed wait for the lights to go out at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images