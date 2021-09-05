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Formula 1 / Hollanda GP Haberler

Wolff, Hollanda GP'de Hamilton-Verstappen teması beklemiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Hollanda Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında temas yaşanmasını beklemiyor.

Wolff, Hollanda GP'de Hamilton-Verstappen teması beklemiyor

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda birbirleriyle temas yaşadılar ve bu temasın ardından Verstappen yarış dışı kaldı.

Hollandalı pilotun aracı epey hasar gördü ve bu olayın yankıları haftalarca devam etti.

Şimdi ikili, Britanya GP'den sonra gerçek anlamda  ilk kez Hollanda Grand Prix'sinin ilk turunda karşı karşıya gelecekler ve nasıl bir mücadele içerisine girecekleri merak ediliyor.

Verstappen, pazar günkü yarışa ilk sıradan başlayacak ve yanında Hamilton olacak. Üçüncü sırada ise Valtteri Bottas bulunuyor. Britanya GP'ye başlarken de pozisyonlar tam olarak böyleydi.

Fakat Toto Wolff, ikilinin herhangi bir temas yaşayacağını düşünmüyor.

Wolff şöyle konuştu: "Sezonun kalan yarışlarında Max ve Lewis'in birbirleriyle giderek daha fazla yarışacağını düşünüyorum. Sanırım bu savaşların her birinde bazı olaylar yaşanmasını beklemek yanlış olur."

"Bu, her galibiyetin önemli olduğunu bilen en iyi sürücülerin mücadelesi. Tüm güçleriyle savaşacaklar ve bunu dürüstçe yapacaklar. Silverstone olayına atıfta bulunmayı bırakma vaktinin geldiğini düşünüyorum çünkü onların sezonun kalan kısmında birden fazla kez tekerlek  tekerleğe savaşacağını düşünüyorum."

Mercedes'in yarışın başlangıcında Hamilton ve Bottas ile nasıl bir strateji seçeceği de merak konusu.

Wolff bu konuda, "Sürücülerimizle birinci veya ikinci virajda nasıl hareket edeceğimiz konusunda herhangi bir strateji görüşmesi yapmadık. Sürücülerimiz kendi mühendisleriyle farklı seçenekleri tartışacaklar." dedi.

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