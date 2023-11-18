Wolff: "Hızımız gizemini koruyor"
Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Las Vegas GP sıralamalarında George Russell'ın dördüncü, Lewis Hamilton'ın ise 12. sırada yer almasının ardından hızları hakkında net konuşmanın zor olduğunu söyledi.
Mercedes pilotları, soğuk şartların hüküm sürdüğü Las Vegas'ta lastiklerini ısıtma ve doğru aralığa getirme konusunda diğerlerine biraz fazla zorlandılar.
Lastikleri hazırlama konusunda tek hazırlık turu ve iki hazırlık turu gibi farklı denemeler yapan Mercedes'te Hamilton sıralamaların ikinci seansında 12. sırada kalarak elendi.
Russell, takım arkadaşına göre daha iyi bir sıralama geçirdi ve günün sonunda Ferrari pilotları ve Red Bull'dan Max Verstappen'in arkasında dördüncü oldu. Russell, Sainz'ın cezasıyla yarışa üçüncü sıradan başlayacak.
Wolff, iki pilotlarının bu kadar farklı pozisyonlarda yer almalarının ardından hızları konusunda gizemin devam ettiğini söyledi.
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Wolff, "Bu bir gizem olmaya devam ediyor. Lastiklerin doğru pencereye getirdiğinizde farkın ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu 3. antrenman seansında da görmüştük. Anlaması çok zor."
"Lewis yol tutuşa sahip değildi. Tutunma ile tutunma olmaması arasında yaklaşık dört ya da beş derece sıcaklık farkı var. McLaren gibi bazı takımların normalde önde olduklarını ancak Q1'de elendiklerini görebilirsiniz."
"Diğer taraftan, Ferrariler muhteşem turlar attılar. Her ikisi de diğerlerinin yarım saniye önündeydi."
"Aracımızdaki ufalanma konusunda iyi değildi ama 3. antrenmanda farklı bir zamanda koştuk - kaygan bir pistte, çok erken bir saatte."
"Bence Verstappen ve Leclerc çok hızlı olacaklar. Sadece idare etmemiz ve lastiklerin en kötü kısmı bitene kadar sabırlı olmamız gerekiyor." dedi.
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