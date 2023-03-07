Wolff: "Hiçbir zaman pes etmedik ve etmeyeceğiz"

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Her ne kadar Wolff ve Hamilton, Britanyalı pilotun Mercedes ile sözleşmesinin uzatılacağını söylemiş olsalar da, bir anlaşma imzalandığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Jenson Button ve Damon Hill, Hamilton'ın devam edip etmeyeceğine karar vermeden önce W14'ün ne kadar rekabetçi olduğunu görmeyi beklediğini düşünüyorlardı.

Hamilton, bu konuda şunları söyledi: "İnsanların gerçek olmayan söylentiler yaratması asla yardımcı olmuyor, şimdiye kadar ikisinin de beni tanıyor olması gerekirdi."

Ancak Button ve Hill'in yorumları doğruysa, W14'ün Bahreyn Grand Prix'sindeki performansı sebebiyle Hamilton emekliliği düşünebilir.

Sezonun ilk yarışında damalı bayrağı beşinci sırada gören Hamilton, son şampiyon Max Verstappen'in 50 saniye gerisindeydi.

Başka bir eski F1 pilotu olan Mark Webber, Mercedes'in sezon sonunda Hamilton'ı kaybetme riskini göze alarak 'kendilerine çeki düzen vermeleri' gerektiğini düşünüyor.

Bahreyn yarışından sonra Wolff'a bu ihtimal soruldu ve Wolff, Sky Sports'a şu cevabı verdi: "Bence 2024'teki pilot kadrosu hakkında konuşmanın anlamı yok. Bunun için çok erken."

"Şu anda hepimizin aynı yönde ilerlemesine ihtiyacımız var; pilotlar, mühendisler, yönetim olarak hepimiz. Pes etmek yerine çabalıyoruz."

"Hiçbir zaman pes etmedik ve etmeyeceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Wolff, Hamilton'ın Bahreyn Grand Prix'sinin sonunda takım telsizinden söylediklerinin, Mercedes'in eski günlerine dönmesine yardım etmeye kararlı olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

Yarış sonunda Hamilton, telsizden takıma, "Harika bir iş çıkardınız."

"Olmak istediğimiz yerde olmadığımızı biliyorum ama zorlamaya devam edelim."

"Aradaki farkı kapatmak için yapmamız gereken ciddi işler var ama ben hepinize inanıyorum." dedi.

Wolff bunun her şeyi gösterdiğine inanıyor.

Mercedes takım patronu, "Lewis'i telsizden duydunuz."

"Bence o takımın ayrılmaz bir parçası, takımı toparlıyor. Hepimiz birbirimize bağlıyız ve sadece kötü bir başlangıç yaptık diye bunun değişeceğini sanmıyorum."

"Onunla sekiz Takımlar Şampiyonluğu ve altı Pilotlar Şampiyonluğu kazandık. Bu ilişki devam ediyor."

"Bence bir pilotu kaybedip sonra pes etmek çok kolay olurdu. Biz bunu yapmayacağız."

"Aksine, şimdiye kadar yaptığımızdan çok daha derine inmemiz ve her iki pilotumuza da savaşabilecekleri bir araç vermemiz gerekiyor." dedi.