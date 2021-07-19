Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"
Formula 1 / Britanya GP Haberler

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”

Ekleyen:

Mercedes takım patronu Wolff, Lewis Hamilton ile Max Verstappen’in teması ardından Red Bull’un, Britanyalı pilotun men cezası alması gerektiği yorumlarının ön yargıdan kaynaklı olduğunu düşünüyor.

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”

Mercedes, Silverstone’da uzun zamandan sonra ilk kez iki araçla da iyi bir sonuç elde etti. Hamilton, kendi ülkesinde galibiyeti kazanırken Valtteri Bottas da üçüncü sırada finiş gördü. Red Bull’un puansız ayrıldığı yarıştan, neredeyse maksimum puan kazanan Mercedes, hem pilotlar hem takımlar şampiyonasındaki farkı kapatmak için büyük bir avantaj elde etti.

Ancak bütün bu olumlu sonuçlara rağmen yarış Mercedes pilotu Hamilton için çok da iyi başlamamıştı. İlk turda Verstappen ile Hamilton arasında temas yaşanmış ve Hollandalı pilot, kendini bariyerlerde bulmuştu. Red Bull pilotu, bu olayın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck
1/1

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Yarışın ardından Red Bull tarafı bu durumdan dolayı çok öfkeliydi ve takımın motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hamilton’ın men cezası alması gerektiğini söyledi.

Bu yorumlar ve görüşler hakkında konuşan Wolff, herkesin olaya kendi açısından ve ön yargılı bir şekilde yaklaştığını belirtti.

“Görüşler, k*ç gibidir yani herkeste vardır. Demek istediğim, herkesin kendine has görüşleri vardır ve bu normal. Bu tarz kazalara karşı herkes ön yargı ile yaklaşır.”

Ardından Wolff, kırmızı bayraklar çıktığında yarış direktörü Michael Masi ile arasında geçen konuşmaya da açıklık getirdi. Bu konuşmada takım patronu, Masi’ye bir email attığını söylüyordu fakat Masi yarışa odaklanabilmek için emaillerine bakmadığını ve bu konuyu hakemlerle konuşması gerektiğini belirtmişti.

“Evet, yukarı çıkıp hakemlerle düşüncelerimi ve görüşlerimi paylaştım. Zaten, hayatım boyunca hakemlerin yanına birçok defa gittim.”

Fakat Wolff, bu kazada iki pilotun da payı olduğunu kabul etti ve ardından, bu hafta sonu araca getirdikleri güncellemelerin verdiği sonuçtan da bahsetti.

"Sanırım iki pilotun da kazada payı vardı, sadece birinin değil. Güncellemeler konusunda ise büyük güncellemeler getirmedik ama bu [ufak güncellemeleri] toplayınca büyük bir fark oluştu. Ancak bence performans açısından gerideyiz, bu konuda şüphe yok. Ayrıca, yarış hızı için de aynı şey geçerli."

Avusturyalı takım patronu, bu sezonki şampiyonanın çok yoğun geçtiğini belirtirken, son yarışlarda kaybettikleri puanları, bu yarışta kazandıkları büyük puanlarla telafi ettiklerini de ekledi.

“Bu şampiyona çok yoğun ve stresli geçiyor çünkü şampiyonluk umutlarına tutunabilmek için her şeyimizle mücadele ediyoruz ve bunu Red Bull kadar iyi bir performansa sahip olmadığımızı bilerek yapıyoruz. Bu nedenle geçmişte kaybettiğimiz büyük puanları, bugün kazandığımız büyük puanlarla telafi ettik ve dengeyi sağlamış olduk.”

paylaşım
yorumlar
Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"

Önceki haber

Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

9 s
2
Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

18 s
3
Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

12 s
4
Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

14 s
5
Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

12 s
Son Haberler
Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”
F1

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”

10dk
Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"
F1

Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"

40dk
Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
F1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

9 s
Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış
F1

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

9 s
Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"
F1

Norris: "Dördüncü ve beşinci olduğumuz için üzülemem"

9 s
Son Videolar
Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
21 s

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu 00:51
Formula 1
16 Tem 2021

Formula 1: Vettel, sprint yarışları hakkında eleştiride bulundu

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır 00:40
Formula 1
10 Tem 2021

Masi, gerekirse F1 sprint yarışı kurallarını değiştirmeye hazır

Daha fazlası
Selin Elif Köse
FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok" Britanya GP
Formula 1

FIA Doktoru Ian Roberts: “Verstappen’in ciddi bir durumu yok"

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!” Britanya GP
Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Leclerc: “Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk” Britanya GP
Formula 1

Leclerc: “Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk”

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton, Albon'un kariyerini mahvetti"

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hakemler neden Hamilton'ın hatalı olduğunu açıkladı

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!
Formula 1 Formula 1

Britanya GP: Hamilton cezaya rağmen kazandı, Verstappen yarış dışı kaldı!

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hastanedeyken kutlamaları izlemek saygısızcaydı"

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, FIA'dan Hamilton'a karşı daha fazla yaptırım uygulamasını isteyebilir

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Kalp krizi geçireceğimi sandım!”

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış
Formula 1 Formula 1

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

Son Haberler

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”

Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "Mazepin, 2022'de Haas'ta kalacak, Schumacher'le görüşüyoruz"

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Hamilton, kaza nedeniyle Verstappen'den özür dilemesi gerektiğini düşünmüyor

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış
Formula 1 Formula 1

Alonso, arkadaki isimlerden korunmak için Stroll'ü kullanmış

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.