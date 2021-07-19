Wolff: “Herkesin böyle kazalara karşı ön yargılı bir yaklaşımı olacaktır”

Mercedes, Silverstone’da uzun zamandan sonra ilk kez iki araçla da iyi bir sonuç elde etti. Hamilton, kendi ülkesinde galibiyeti kazanırken Valtteri Bottas da üçüncü sırada finiş gördü. Red Bull’un puansız ayrıldığı yarıştan, neredeyse maksimum puan kazanan Mercedes, hem pilotlar hem takımlar şampiyonasındaki farkı kapatmak için büyük bir avantaj elde etti.

Ancak bütün bu olumlu sonuçlara rağmen yarış Mercedes pilotu Hamilton için çok da iyi başlamamıştı. İlk turda Verstappen ile Hamilton arasında temas yaşanmış ve Hollandalı pilot, kendini bariyerlerde bulmuştu. Red Bull pilotu, bu olayın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Yarışın ardından Red Bull tarafı bu durumdan dolayı çok öfkeliydi ve takımın motor sporları danışmanı Helmut Marko, Hamilton’ın men cezası alması gerektiğini söyledi.

Bu yorumlar ve görüşler hakkında konuşan Wolff, herkesin olaya kendi açısından ve ön yargılı bir şekilde yaklaştığını belirtti.

“Görüşler, k*ç gibidir yani herkeste vardır. Demek istediğim, herkesin kendine has görüşleri vardır ve bu normal. Bu tarz kazalara karşı herkes ön yargı ile yaklaşır.”

Ardından Wolff, kırmızı bayraklar çıktığında yarış direktörü Michael Masi ile arasında geçen konuşmaya da açıklık getirdi. Bu konuşmada takım patronu, Masi’ye bir email attığını söylüyordu fakat Masi yarışa odaklanabilmek için emaillerine bakmadığını ve bu konuyu hakemlerle konuşması gerektiğini belirtmişti.

“Evet, yukarı çıkıp hakemlerle düşüncelerimi ve görüşlerimi paylaştım. Zaten, hayatım boyunca hakemlerin yanına birçok defa gittim.”

Fakat Wolff, bu kazada iki pilotun da payı olduğunu kabul etti ve ardından, bu hafta sonu araca getirdikleri güncellemelerin verdiği sonuçtan da bahsetti.

"Sanırım iki pilotun da kazada payı vardı, sadece birinin değil. Güncellemeler konusunda ise büyük güncellemeler getirmedik ama bu [ufak güncellemeleri] toplayınca büyük bir fark oluştu. Ancak bence performans açısından gerideyiz, bu konuda şüphe yok. Ayrıca, yarış hızı için de aynı şey geçerli."

Avusturyalı takım patronu, bu sezonki şampiyonanın çok yoğun geçtiğini belirtirken, son yarışlarda kaybettikleri puanları, bu yarışta kazandıkları büyük puanlarla telafi ettiklerini de ekledi.

“Bu şampiyona çok yoğun ve stresli geçiyor çünkü şampiyonluk umutlarına tutunabilmek için her şeyimizle mücadele ediyoruz ve bunu Red Bull kadar iyi bir performansa sahip olmadığımızı bilerek yapıyoruz. Bu nedenle geçmişte kaybettiğimiz büyük puanları, bugün kazandığımız büyük puanlarla telafi ettik ve dengeyi sağlamış olduk.”