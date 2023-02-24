Wolff: "Herkes elini gizliyor, biz de gizliyoruz"

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Mercedes geçen yıl dalgalanma problemleriyle boğuşmuş ve bundan ötürü konseptinden en iyi şekilde faydalanamamıştı.

Bu yıl durum daha iyi görünüyor ancak takım henüz tamamen mutlu değil.

Bugün açıklamalarda bulunan Toto Wolff, "Bu sabah aracın dengesi iyi değildi. Aracın sürüş sırasında, hızlanmada bıraktığı izi görebiliyordunuz. Hava sıcak ve bu koşullar için doğru ayarları bulamadık, sanırım bu da yeni araçla öğrenme sürecinin bir parçası."

"Elbette endişe var çünkü lastikleri aşırı kullanan ya da zorlayan sürücü değil, ona arka tarafta yeterince yol tutuş sağlamayan aracın kendisi. Dolayısıyla bu, gün içerisinde çözmemiz gereken bir şey."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari ve Red Bull'un hızı şaşırtıcı mı sorusuna yanıt veren Wolff, "Gerçekten hızlılar. Buna hiç şaşırmadım."

"Aradaki farkın ne boyutta olduğuna bu aşamada karar vermek çok zor, herkes farklı yakıt yükleriyle sürüş yapıyor. Motor modları da farklı. Yani gerçekten karar vermek çok zor. Biz de hâlâ elimizi biraz gizliyoruz."

"Testin sonunu beklemek gerekiyor, ayrıca öğleden sonra daha yumuşak lastiklere geçince neler olacağına bakmak lazım. Öğleden sonra bölümü Bahreyn için daha temsili."

"Her halükarda heyecanlıyız çünkü geçen sene yanlış yöne gitmemize rağmen üçüncü bitirdik. Bu yıl dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyoruz, amacımız bu. Fakat aynı zamanda alçakgönüllü olmak da gerekiyor." cevabını verdi.

Wolff artık dalgalanma problemi yaşamadıklarını söyledi ve "Bu tamamen ortadan kalktı." diye ekledi.